杭州亞運／菲律賓9歲滑板神童成亞運最幼齒選手 夢想滑進奧運
9歲還在讀小學的年紀，但「滑板神童」Mazel Paris Alegado證明了對運動的熱情不受年齡限制，代表菲律賓出征杭州亞運，成為亞運史上年紀最小的選手。雖然Alegado在決賽中排名第7無緣獎牌，但她將持續朝奧運目標前進。
記者路皓惟/綜合報導
今年3月剛滿9歲的Alegado表示，當她在表兄弟的家看到哥哥滑板時，開始對這項運動產生興趣。對於生涯首次參加亞運，她興奮表示：「這是我第一次參加，我不會覺得很緊張，我感到很自豪，真的很好玩！」
在滑板項目決賽中，Alegado與其他8位選手一起競技，最終以52.85分獲得第7名。她透露，先前在葡萄牙訓練時每天滑板約8個小時，即便辛苦但一點都不覺得累，「我喜歡這種可以四處滑行的感覺，在滑板時可以做自己，與朋友們一起滑板很開心。」
菲律賓奧運滑板選手Margielyn Didal是這位9歲小女孩的偶像，Alegado說：「她給了我很大的鼓勵，她也把我推到了極限。」她的夢想也是跟偶像一樣滑進奧運舞台。
Alegado也希望自己的故事，能夠為想從事極限運動的年輕女孩帶來一些鼓舞，「最重要的是不要放棄，嘗試拿出自己最大的努力，如果男孩子能做到，女孩子一定也能做到！」