曹佑寧求生欲高！讚王淨怎樣都好看 羞認想婚：往那個方向前進
曹佑寧與陶晶瑩等人主持的《哈囉！毛小孩》實境節目，入圍今年金鐘獎益智及實境節目主持人獎，主演的愛情科幻影集《火星上的維納斯》即將上映，女友王淨也以《人選之人—造浪者》入圍女主角獎。曹佑寧今（26）日出席vivo V29 5G新品記者會時，再度分享入圍金鐘的喜悅，談及自己的男友攝影功力，他甜蜜大讚女友「她怎麼樣都好看！」面對被逼婚也坦言：「兩個人在一起，希望往那個方向前進。」相當甜蜜。
記者周淑萍/綜合報導
Vivo今（26）日舉辦V29 5G新品發表會，邀請曹佑寧現身活動現場。曹佑寧和女友王淨從公開認愛後，兩人工作、戀情都得意，日前兩人也都入圍今年金鐘獎。曹佑寧提到金鐘公布入圍名單時，得知自己和王淨都入圍，兩人有簡單通過電話，他坦言兩人入圍都很開心，但對於她入圍更開心一些。
問到是否有幫對方打氣？他思考片刻後回答：「你是最棒的，相信自己，不要懷疑自己。」放閃意味十足。現場被逼問婚事，曹佑寧則說：「情侶在一起當然是想往那方向前進，可能還需要適當的時機點，目前還沒到來。」
曹佑寧目前新戲飾演斜槓攝影師，為揣摩攝影師角色的生活模式，休假時便拿著手機攝影，近期也花了不少時間研究攝影技巧，現場嚴肅地拜託大家未來可多注重自己的攝影技巧，不要只關心有沒有放閃，難得跳tone的嚴正聲明，反而讓大家更期待下一次放閃的內容。
提到自己的攝影喜好，曹佑寧說，相較於風景，他更喜歡拍人像，「觀察人是一件好玩的事情。」他也大方分享，拍攝人物的小秘訣，「首先就是不能給對方壓力，好點照片都是在不經意的瞬間。」而社群時不時的視角分享與低調放閃，讓曹佑寧成為有點閃又不會太閃的剛剛好男友。