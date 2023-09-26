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民調暫遭蔡其昌輾壓　蔡壁如逆向思考：2個月來獲很多支持

▲即使民調支持度被蔡其昌輾壓，蔡壁如始終樂觀相信，未來支持度還有很大成長空間。（圖／蔡壁如競辦提供，2023.09.26）
▲即使民調支持度被蔡其昌輾壓，蔡壁如始終樂觀相信，未來支持度還有很大成長空間。（圖／蔡壁如競辦提供，2023.09.26）

記者顏幸如／台中報導

台中市立委第一選區一直被視為藍白合指標區，但昨日一份民調卻顯示若「雙蔡對決」，現任民進黨蔡其昌以48.1%的支持度，輾壓台灣民眾黨蔡壁如的16.7%，即使未來藍白合，恐也不易對蔡其昌形成威脅。對此蔡壁如表示，這份民調對自己很有鼓勵作用，代表她到台中短短2個月，就得到許多海線地區民眾的支持。

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台中市立委第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲），國民黨籍的金門大學副教授劉燈鐘爭取提名，但國民黨按兵不動，外界視為禮讓台灣民眾黨的蔡壁如，為未來「藍白合」預留談判空間。但昨有媒體公佈艾普羅行銷公司進行的中一選區民調結果，立法院副院長蔡其昌支持率48.1%、蔡壁如僅16.7%，兩人差距高達31.4%。兩人都不支持的有6.6%、28.6%未表態；此外，13.6%民眾不知道明年是總統與立委選舉年。

此項民調訪問日期為9月20至22日，有效樣本1070份。從政黨支持度看，泛綠支持蔡其昌90.1%、支持蔡壁如5.0%；泛藍支持兩人比例同為33%；民眾黨支持蔡壁如43.7%、蔡其昌43%；政黨中立者32.2%支持蔡其昌、10.0%支持蔡壁如。

以總統支持意向來看，支持賴清德者92.9%支持蔡其昌、3.8%支持蔡壁如；支持柯文哲者有41.3%支持蔡其昌、39.8%支持蔡壁如，顯見挺柯者並未為蔡壁如帶來更大利多；支持侯友宜者47.2%支持蔡壁如、26.0%支持蔡其昌，深藍選民結構反而較挺蔡壁如；支持郭台銘有50.5%支持蔡其昌、37.2%支持蔡壁如。

▲4年前立委選舉，蔡其昌是全國男立委最高票。（圖／蔡其昌辦公室提供，2023.09.26）
▲4年前立委選舉，蔡其昌是全國男立委最高票。（圖／蔡其昌辦公室提供，2023.09.26）
蔡其昌已連任3屆立委，4年前國民黨派「最強菜農」林佳新參戰，蔡其昌以得票率66.69%、106,376票成為全國男立委得票冠軍。蔡其昌辦公室發言人林俊裕今（26）日表示，團隊對於媒體民調數字均表示尊重，蔡其昌從擔任助理到副院長，深耕地方20年，團隊會秉持初衷，繼續為海線的發展努力。

蔡壁如今日繼續滿滿的拜訪行程，對於民調數字正面看待，她認為自己來台中海線僅短短2個月，能得到這麼多民眾支持，有很大的鼓勵作用，也顯示只要勤懇勤跑，未來支持度還有很大的成長空間。

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