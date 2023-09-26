民調暫遭蔡其昌輾壓　蔡壁如逆向思考：2個月來獲很多支持

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此項民調訪問日期為9月20至22日，有效樣本1070份。從政黨支持度看，泛綠支持蔡其昌90.1%、支持蔡壁如5.0%；泛藍支持兩人比例同為33%；民眾黨支持蔡壁如43.7%、蔡其昌43%；政黨中立者32.2%支持蔡其昌、10.0%支持蔡壁如。
以總統支持意向來看，支持賴清德者92.9%支持蔡其昌、3.8%支持蔡壁如；支持柯文哲者有41.3%支持蔡其昌、39.8%支持蔡壁如，顯見挺柯者並未為蔡壁如帶來更大利多；支持侯友宜者47.2%支持蔡壁如、26.0%支持蔡其昌，深藍選民結構反而較挺蔡壁如；支持郭台銘有50.5%支持蔡其昌、37.2%支持蔡壁如。
蔡其昌已連任3屆立委，4年前國民黨派「最強菜農」林佳新參戰，蔡其昌以得票率66.69%、106,376票成為全國男立委得票冠軍。蔡其昌辦公室發言人林俊裕今（26）日表示，團隊對於媒體民調數字均表示尊重，蔡其昌從擔任助理到副院長，深耕地方20年，團隊會秉持初衷，繼續為海線的發展努力。
蔡壁如今日繼續滿滿的拜訪行程，對於民調數字正面看待，她認為自己來台中海線僅短短2個月，能得到這麼多民眾支持，有很大的鼓勵作用，也顯示只要勤懇勤跑，未來支持度還有很大的成長空間。