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新光三越周年慶皮卡丘頭戴鳳梨眼鏡亮相　寶可夢中心還有快龍坐鎮

▲百貨年度盛會周年慶開打，新光三越這次找來寶可夢加持，台灣版皮卡丘也頭戴鳳梨眼鏡首度亮相。此次全台周年慶業績目標206億元，估年增1%。（圖／記者許家禎攝，2023.9.26）
▲百貨年度盛會周年慶開打，新光三越這次找來寶可夢加持，台灣版皮卡丘也頭戴鳳梨眼鏡首度亮相。此次全台周年慶業績目標206億元，估年增1%。（圖／記者許家禎攝，2023.9.26）

記者許家禎／台北報導

百貨年度盛會周年慶開打，新光三越這次找來寶可夢加持，不僅12月將在信義區A11的三樓登場，周年慶也有寶可夢的身影，推出「像素版」卡友禮好吸睛！今（26）日記者會上台灣版皮卡丘也頭戴鳳梨眼鏡首度亮相。新光三越指出，首波周年慶10月5日登場，此次全台周年慶業績目標206億元，估年增1%。其中，台北南西也與商圈合作，預計南西店周年慶業績將達20.5億元。

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新光三越首波周年慶10月5日登場，由台北南西、桃園站前、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店打頭陣。化妝品單筆滿2000送2000點，全館累計5000送5000點，再加碼首七日SKM PAY限定名品大家電、法雅客、[i]Store單筆刷1萬送萬點外。值得一提的是，11大銀行更首度推出消費滿額從送禮券改送點數的新玩法，連銀行也加入點數經濟共榮圈。

由於台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」將在今年12月於新光三越A11的三樓登場，這也是寶可夢中心海外第二家店，因此特別引人關注，此次新光三越周年慶請來寶可夢助陣。包括卡友禮有寶可夢「像素版」加持，推出防水底片相機、自動三折傘、旅行隨行包、行李秤與收納袋等。另外，APP專區也能扣點數換寶可夢眼罩頭套枕、拍拍燈與抱枕等。

日本Pokémon Center高層也特別跨海來台同歡，宣示12月將開幕的好消息，也透露台北寶可夢中心將有「店長」皮卡丘與快龍一同坐鎮歡迎民眾，且將是碧海藍天、大自然的設計風格，並特別設置了換卡牌的空間，屆時將有一系列的開幕紀念商品與活動。現場台北皮卡丘也首度亮相，頭戴鳳梨眼鏡、揹著山竹包包驚喜現身，吸引鎂光燈焦點。

此次寶卡夢卡友禮中，台北南西店獨家推出指定銀行限定的防水底片相機、聯名卡限定則有14吋過夜包。南西店指出，由於身處中山商圈，延續去年與周邊店家合作的模式，今年再度結盟，推出扣點數20點，可以換價值70元的甜點、價值150元的咖啡，以及價值75元的可麗露等。預估南西店今年周年慶業績將達20.5億元，年增1%。

南西店指出，疫情期間中山商圈發展得特別好，周邊很多特色小店，人潮也慢慢聚集，因此因應商圈特色，南西店1加3館今年調整或改裝的就有90櫃，其中又因為20到30幾歲的年輕人居多，因此3館也特別引進或升級幾個年輕品牌，像是潮玩POP MART、MLB與ANYBEARS軟糖熊服飾等，casetify也將於今年12月進駐。

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