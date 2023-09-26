新光三越周年慶皮卡丘頭戴鳳梨眼鏡亮相　寶可夢中心還有快龍坐鎮

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由於台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」將在今年12月於新光三越A11的三樓登場，這也是寶可夢中心海外第二家店，因此特別引人關注，此次新光三越周年慶請來寶可夢助陣。包括卡友禮有寶可夢「像素版」加持，推出防水底片相機、自動三折傘、旅行隨行包、行李秤與收納袋等。另外，APP專區也能扣點數換寶可夢眼罩頭套枕、拍拍燈與抱枕等。
日本Pokémon Center高層也特別跨海來台同歡，宣示12月將開幕的好消息，也透露台北寶可夢中心將有「店長」皮卡丘與快龍一同坐鎮歡迎民眾，且將是碧海藍天、大自然的設計風格，並特別設置了換卡牌的空間，屆時將有一系列的開幕紀念商品與活動。現場台北皮卡丘也首度亮相，頭戴鳳梨眼鏡、揹著山竹包包驚喜現身，吸引鎂光燈焦點。
此次寶卡夢卡友禮中，台北南西店獨家推出指定銀行限定的防水底片相機、聯名卡限定則有14吋過夜包。南西店指出，由於身處中山商圈，延續去年與周邊店家合作的模式，今年再度結盟，推出扣點數20點，可以換價值70元的甜點、價值150元的咖啡，以及價值75元的可麗露等。預估南西店今年周年慶業績將達20.5億元，年增1%。
南西店指出，疫情期間中山商圈發展得特別好，周邊很多特色小店，人潮也慢慢聚集，因此因應商圈特色，南西店1加3館今年調整或改裝的就有90櫃，其中又因為20到30幾歲的年輕人居多，因此3館也特別引進或升級幾個年輕品牌，像是潮玩POP MART、MLB與ANYBEARS軟糖熊服飾等，casetify也將於今年12月進駐。