▲【流感/肺炎專題】2023流感疫苗怎麼選？國外VS.國產哪個好？　李秉穎曝最新接種建議

我是廣告 請繼續往下閱讀
疫苗有哪些廠牌？ 雞蛋、細胞、佐劑疫苗有哪些？今年公費疫苗的部分，流感疫苗接種計畫中提到共有4家廠牌，包含法國賽諾菲巴斯德的菲流達疫苗、德國東洋的輔流威適疫苗、國光的安定伏疫苗、高端的高端疫苗，皆為4價流感疫苗。
而自費疫苗的部分，目前共有5家廠牌，比起公費疫苗少了高端疫苗，不過多了德國GSK葛蘭素的伏適流疫苗，以及德國東洋的輔流安疫苗。
其中雞蛋疫苗包含法國賽諾菲巴斯德的菲流達疫苗、國光的安定伏疫苗、高端的高端疫苗、德國GSK葛蘭素的伏適流疫苗；細胞疫苗包含德國東洋的輔流威適疫苗；佐劑疫苗包含德國東洋的輔流安疫苗。
疫苗保護力哪個比較好？ 副作用哪個比較小？以保護效果來說，李秉穎醫師表示，流感病毒是人類的病毒，若放到雞蛋培養，病毒會去適應雞蛋細胞，有可能會發生基因變異跟原來人類流感病毒會有點差異，但細胞培養就比較能避免這種突變，所以細胞疫苗效果可能會比雞蛋疫苗稍微好一點點。
而今年新增了佐劑疫苗可供民眾選擇，在保護效果上也比雞蛋疫苗好一些。李秉穎醫師說明，佐劑疫苗添加了MF59佐劑，由於流感疫苗對長者保護效果較差，所以針對長者就特別研發出佐劑來加強流感疫苗的免疫反應，以長者來說目前看起來佐劑疫苗保護效果比雞蛋疫苗好，平均可增加10－20%的保護力。
所以在保護效果上，雞蛋疫苗的表現略差一些，而細胞疫苗、佐劑疫苗保護力較佳。不過若以副作用來說，李秉穎醫師則表示，雞蛋疫苗、細胞疫苗差不多，但佐劑疫苗是加強免疫反應，所以副作用、局部反應會比較強，疼痛、紅腫等比例較高，但也就10%左右，且有6%會發燒，不過機率也算蠻低的。
國內VS.國外廠牌 選國外流感疫苗比較好？除了保護力、副作用外，許多人也相當在意疫苗廠牌的問題，很多民眾都想要選擇國外產製的疫苗來接種，認為國外的流感疫苗比國產的好，因為國產疫苗常有嚴重疫苗不良反應。不過，李秉穎醫師表示事實上並非如此。
以多數民眾認為疫苗不良反應最嚴重的國光流感疫苗為例，李秉穎醫師提到，經過許多對照研究分析顯示，國光疫苗其實效果好又沒什麼副作用，像多發性神經炎（GBS），過去國光曾做過健保資料庫統計發現國光流感疫苗並沒有引起多發性神經炎，而且它的技術是日本過來的，其實疫苗純化程度不輸給日本。
雞蛋過敏者流感疫苗怎麼選？ 可以打雞蛋疫苗嗎？而施打流感疫苗時，最擔心的就是過敏的問題，尤其傳統流感疫苗都是雞蛋疫苗，在純化過程中很難完全把雞蛋成分拿掉，所以過去在接種注意事項中都會特別提到「對『蛋』之蛋白質有嚴重過敏者，應於接種後觀察30分鐘，無不適再離開」，但有些雞蛋過敏者仍有疑慮，就會選擇雞蛋疫苗以外的流感疫苗。
不過，事實上這個注意事項，在今年流感疫苗計畫中已被移除。李秉穎醫師說明，實證資料上幾乎都顯示雞蛋過敏接種流感疫苗沒有問題，有些研究甚至特別找雞蛋過敏者接種疫苗，也沒發現特別異狀，實證報告並沒有證據顯示風險有提高，今年美國發現好像根本沒有風險因此移除注意事項，而台灣也一樣。
流感計畫書中提到「目前研究發現，雞蛋過敏者接種雞胚胎製程之流感疫苗並不會影響過敏反應發生率，國際上皆建議雞蛋過敏者可安心接種」。李秉穎醫師表示，現在雞蛋過敏已經不是流感疫苗選擇要考慮的部份，雞蛋過敏者要選擇哪種流感疫苗施打都可以。
流感疫苗有甲醛、抗生素殘留？ 怎麼選最安全？另外，有些人擔心雞蛋疫苗可能會有甲醛、抗生素殘留等問題。但李秉穎醫師表示，大部分疫苗在製造過程中都有可能會使用這些來殺菌，以確保疫苗內無菌，但含量都是極微量，而且這些都是證實對人體無害疫苗才會上市的，所以這個顧慮不只侷限於雞蛋疫苗，也並不是在選擇疫苗時需要顧慮的部分。
李秉穎醫師提到，流感疫苗主要的重大安全性問題，不是裡面的物質會引起什麼特別反應，而是它有百萬分之一的機率會引起嚴重急性過敏、多發性神經炎，但流感疫苗多發性神經炎發生的機率比得了流感後併發多發性神經炎的機率少了約10倍，而嚴重急性過敏的機率在其他疫苗上也都一樣是百萬分之一。
流感疫苗怎麼選？ 建議考慮2點選擇適合疫苗綜合以上幾點，李秉穎醫師認為，在選擇流感疫苗時，其實安全性、雞蛋過敏、嚴重疫苗不良反應、國內國外廠牌等都不是應考慮的部分，建議民眾可以依保護力、疫苗局部反應（如：注射部位腫痛、發燒等）來選擇適合自己的流感疫苗進行接種。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59272
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw