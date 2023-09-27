▲產後何時可開機　婦產科醫：傷口癒合好不痛就可以

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醫師feat營養師 幫媽媽寶寶獲得健康與營養婦產科郭安妮醫師在Youtube開設「白袍好閨蜜」衛教頻道，特別邀請營養師品瑄從婦產科醫師及營養師專業角度，一起探討女生如何提高性致及生活品質話題。郭安妮醫師表示，女性除了在工作、家庭二頭忙之外，還要擔心高齡生產風險、懷孕期間寶寶的健康問題，甚至在產後體態恢復及提高性生活品質等方面都承受著龐大壓力，希望藉由跟營養師的對話，可以讓更多女性建立正確健康管理觀念，並從飲食當中獲取足夠的營養，讓媽媽及寶寶都健康。
吃錯食物 當心胖了媽媽瘦了寶寶品瑄營養師表示，最近才生完二寶，不少粉絲對自己懷孕過程及產後維持體態的營養補充相當有興趣。其實第一胎懷孕時比較緊張，本來想照著教科書吃清淡食物，但為了改善孕吐，結果常選擇口味比較重的麻辣鍋吃，結果懷孕前期就胖了15公斤，只好乖乖調整飲食習慣；到了懷二寶時就比較知道怎麼樣讓自己放輕鬆，除了平常均衡飲食外，也會多攝取滴雞精、優格跟豆漿等優質蛋白質，整個懷孕過程體重維持增加約10公斤，偶爾喝一點珍珠奶茶或巧克力讓自己心情放鬆，又不影響寶寶健康。
郭安妮醫師說，懷孕初期要補充葉酸，孕程增加的體重可以控制在12至15公斤，另外要盡量吃好、睡好、放輕鬆，因為媽媽如果太緊張，加上睡眠不足的話，就容易造成寶寶體重過輕。
懷孕期間性行為 需留意幾個異常狀況臨床不少懷孕媽媽擔心跟先生性行為時寶寶會掉出來，郭安妮醫師說，懷孕期間適當性行為是沒有問題的，只要先生記得溫柔一點，動作以狗爬式為主，但有幾個狀況不適合，包括前置胎盤、早期宮縮、子宮異常或陰道出血安胎時，另外當天孕媽媽如果身體太累也應該避開性行為。
攝取足夠水份 產後有助發奶郭安妮分享，臨床有一位產後媽媽因壓力大，平常也不太喝水，結果產後三個月一直發不出足夠奶水，加上婆婆希望她能親餵母乳，造成壓力過大引發產後憂鬱，經過調經及飲食調整，並轉介身心科醫師治療後病情才改善。
品瑄營養師也分享，自己親餵大寶喝母奶一直到幼稚園，現在二寶也以母乳為主，提醒孕媽媽水份一定要喝夠，每天建議喝2000-3000cc的水份。另外許多產婦怕胖不敢吃碳水化合物或吃很少，造成澱粉及蛋白質不夠也會發不出奶。除了均衡飲食外，如果產後太過緊張，也可以多吃一些補充身體多巴胺、血清素等紓壓食物，例如巧克力、鯖魚、秋刀魚等食物，偶而也可以補充一杯珍珠奶茶來保持心情愉悅。
產後開機時機：只要傷口癒合好不痛就可以對於產後何時可以開機？郭安妮醫師說，產後可能留有傷口，但只要傷口癒合好不痛了就可以開始性行為，不過產後母乳會釋放泌乳激素，讓陰道比較乾澀，因此第一次性行為時先生不要硬衝，可以使用潤滑劑輔助，也可以先用手按摩或前戲久一點，待陰道充血後再進行，提高性生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59369
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