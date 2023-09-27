Apple新地圖登台！「環視」不再走錯邊　還會提醒「有測速拍照」

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在接近測速照相機和紅燈照相機時也會提醒使用者，同時能事先查看這些照相機在地圖上的位置。使用者能事先規劃多達15個停靠站，並在準備出發時自動將路線從Mac和iPad同步到iPhone上。
現在也能使用「分享抵達時間」功能，輕點螢幕或下達 Siri 指令，就可和對方分享「預計抵達時間」，對方也可沿途追蹤行程，如果出現明顯延誤，《地圖》app會以修訂好的預估時間更新抵達時間。
🟡《地圖》app新功能一覽：
◾3D 城市：提供前所未見的城市社區、商業區、碼頭、建築物等細節。現在，使用者可以查看世界各地城市的高度詳細資訊、新的路標和客製設計的地標，適用城市包括柏林、倫敦、洛杉磯、墨爾本、邁阿密、蒙特婁、巴黎、舊金山、雪梨、溫哥華等。
◾iOS 17 上的離線地圖：讓使用者能在裝置上選擇一個區域，然後輕點一下即可下載。離線時，使用者可運用駕駛、步行、大眾運輸和騎自行車的逐步導航功能、查看預計抵達時間，並在「地圖」app 上尋找地點等。
◾「喜好地點」：讓使用者只需輕點一下即可導航到經常造訪的地點。不論地點是住家、工作、健身或學校，使用者只要在啟動畫面中的「喜好項目」輕點一下就能啟程出發。
◾飛行俯瞰：以照片般逼真且引人入勝的 3D 顯示方式查看特定的主要都會區。使用者可移動裝置體驗空中俯瞰城市的感受，或是縮放、平移、傾斜及旋轉，遊遍城市及其地標，以高解析度畫面探索城市。
◾「室內地圖」：功能適用於機場和購物中心，讓使用者只需開啟「地圖」app 即可查看自己所在的樓層、洗手間位置，甚至營業中的商店和餐廳。