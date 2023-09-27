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macOS 14 Sonoma免費更新！加入桌面小工具、螢幕保護程式美爆

▲macOS 14 Sonoma免費更新推出，加入桌面小工具、推出Safari與視訊會議重大更新。（圖／Apple）
▲macOS 14 Sonoma免費更新推出，加入桌面小工具、推出Safari與視訊會議重大更新。（圖／Apple）

記者黃韻文／綜合報導

macOS 14 Sonoma免費更新正式推出，小工具將能直接放置在桌面上，全新螢幕保護程式更是絕美，而強化的視訊會議功能、Safari重大更新，以及最佳化的遊戲體驗，都大大提昇Mac使用效率。

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在macOS Sonoma中，小工具可以直接放置在桌面上，並在其他視窗開啟時與背景圖片無縫融合。小工具也變得更具互動性，讓使用者可以直接從桌面上的小工具完成備忘錄事項、播放或暫停媒體、使用家庭控制選項，以及執行各種任務。透過「接續互通」的魔力，使用者可以從 iPhone 用小工具進一步自訂 Mac。

▲使用者能利用小工具個人化桌面，甚至可以透過「接續互通」將 iPhone 小工具新增至 Mac 桌面。（圖／Apple）
▲使用者能利用小工具個人化桌面，甚至可以透過「接續互通」將 iPhone 小工具新增至 Mac 桌面。（圖／Apple）
全新螢幕保護程式精選世界各地美景的慢動作影片，例如香港廣闊的天際線、亞利桑那州紀念碑谷的砂岩孤峰，以及北加州索諾瑪連綿起伏的山丘。登入後，螢幕保護程式會順暢轉為桌面背景圖片。

macOS Sonoma 也強化視訊會議功能，「發表人覆疊」將使用者置於共享內容的前方；「回應」功能讓使用者能用簡單的手勢觸發趣味的滿畫面 3D 效果，如氣球、五彩碎紙、心形等，藉此分享當下感受。

Safari 主題類別功能會區分工作、學校等主題的瀏覽，讓使用者能在不同主題之間快速切換。「私密瀏覽」變得更好用，針對一些用來追蹤使用者的最先進技術新增保護功能：「私密瀏覽」視窗現在會在不使用時上鎖，並且徹底阻擋已知的追蹤器載入頁面。Safari 使用者現在也可以將任何網站像 app 一樣新增至 Dock，搭配簡化的工具列和通知。

macOS Sonoma 推出「遊戲模式」，進一步改善遊戲體驗，提供更順暢一致的影格速率，並顯著降低使用無線遊戲控制器和 AirPods 時的輸入和音訊延遲。「遊戲模式」適用於任何遊戲，包括最近推出和即將推出的 Mac 遊戲，例如《死亡擱淺導演剪輯版》、《Stray》、《Layers of Fear》、《SnowRunner》等。

▲macOS Sonoma 「遊戲模式」提供更順暢的影格速率，降低使用無線遊戲控制器和 AirPods 時的輸入和音訊延遲。（圖／Apple）
▲macOS Sonoma 「遊戲模式」提供更順暢的影格速率，降低使用無線遊戲控制器和 AirPods 時的輸入和音訊延遲。（圖／Apple）
🟡其他 macOS Sonoma 更新內容

◾「備忘錄」：使用者可以在「備忘錄」中查看簡報、作業、研究論文等文件的 PDF 和掃描檔。他們還可以在備忘錄之間建立連結，連結想法和內容。

◾密碼：使用者現在可以建立群組，共享一系列密碼。群組裡的所有成員都能新增和編輯密碼，並確保記錄最新密碼。共享是透過「iCloud 鑰匙圈」來完成，因此經過端對端加密。此外，透過「郵件」取得的一次性認證密碼將能在 Safari 上自動填寫，確保能輕鬆安全登入，無需離開瀏覽器。

◾「訊息」：搜尋篩選功能和滑動回應功能強化了日常訊息傳遞，使用者也可以跨 macOS、iOS 和 iPadOS 建立並同步全新的「原況貼圖」。

◾「備忘錄」： 智慧化購物清單將清單歸類成多個部分，並使用全新欄位檢視橫向調整分類，讓每週採買變得更簡單。

◾「鍵盤」： 全新自動修正讓修正錯誤更精準簡易。即時的完成句子功能幫助使用者快速打完句子，而「聽寫」則帶來更高水準的聲音辨識以及在語音和打字之間流暢移動的功能。

◾「螢幕共享」：app 中的全新高效能模式可透過高頻寬連接提供反應極其靈敏的遠端使用功能，讓專業創意工作者能夠遠端完成工作。

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