曝解鴻年審查寡婦樓意見提兩點　李正皓：根本是放水放到爆

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李正皓強調，環評委員有沒有自己人差在哪？相較於其他委員所提的意見，環評會議主持人兼環評委員解鴻年根本放水放到爆。
李正皓說，其餘每個委員至少提出4到6項審查意見，而且內容都非常刁鑽，包含將文化資產小油槽現地保留成為景觀設備、補充土方安置計畫、規劃訪客與遊客的臨時停車需求等，這些審查意見說穿了都是會增加開發商的成本。
而反觀解鴻年審查意見為何，李正皓表示，解的審查意見只有兩條增設ubike站與增設公車站，強調自己沒有侮辱阿北的意思，但解鴻年這種審查意見與榕樹下聊天的阿北有什麼差別？
李正皓說，更扯的是交通局回應。首先ublike旁邊早就有規劃 ; 第二是公車站500公尺內就有，所以都不用增設，一毛錢不用花，解鴻年身為中華大學副校長兼建築與都市計畫系教授，他會不知道寡婦樓都更案旁邊就有ublike站跟公車站嗎？「這不是放水什麼才是放水？」
李正皓說，沒有人懷疑環委的專業，而是解鴻年身為寡婦樓都更開發商的相對關係人，然後在環評會議中所提出的審查意見是所有委員中最少的，也是最放水的，這種審查過程怎麼可能不啟人疑竇，若檢察官要查本案，解鴻年是一定要傳喚的對象，「他會是本案的破口」。
最後李正皓說，面對質疑，未看先猜新竹市府還是會用「一切依法辦理」、「尊重審查委員專業」、「有心人士不實臆測」等蒼白無力的形容詞來辯護，但這一題請市長高虹安、新竹市府正面回答、不要迴避，「寡婦樓具有高度爭議的環評案是否應該重新來過？」