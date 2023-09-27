父女隔495天雙亡！23歲女車禍不治　父去年也遭「科技副總撞死」

曝解鴻年審查寡婦樓意見提兩點　李正皓：根本是放水放到爆

▲李正皓今日再爆寡婦樓環委解鴻年的審查意見，僅有增設ubike站與增設公車站，質疑根本是放水放到爆。（圖／翻攝自高虹安臉書）
▲李正皓今日再爆寡婦樓環委解鴻年的審查意見，僅有增設ubike站與增設公車站，質疑根本是放水放到爆。（圖／翻攝自高虹安臉書）

記者陳威叡／台北報導

新竹市寡婦樓都更案鬧得沸沸揚揚，政治評論員李正皓日前踢爆，該案環委解鴻年為「昇益開發」的獨董，質疑開發建商關係人擔任主席兼任環委，環評是否能算數。李今（27）日再爆，相較於其餘委員所提供的意見內容非常刁鑽，都是會增加開發商成本，而解鴻年審查意見竟是增設ubike站與公車站，根本是放水放到爆，「這種審查意見與榕樹下聊天阿北有什麼差別？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
李正皓日前爆出寡婦樓擔任環委的解鴻年，為「昇益開發」的獨董，質疑一個由開發建商關係人擔任主席兼任環評委員的環評是否能算數，而今日再爆出解鴻年對寡婦樓案的審查意見。

李正皓強調，環評委員有沒有自己人差在哪？相較於其他委員所提的意見，環評會議主持人兼環評委員解鴻年根本放水放到爆。

李正皓說，其餘每個委員至少提出4到6項審查意見，而且內容都非常刁鑽，包含將文化資產小油槽現地保留成為景觀設備、補充土方安置計畫、規劃訪客與遊客的臨時停車需求等，這些審查意見說穿了都是會增加開發商的成本。

而反觀解鴻年審查意見為何，李正皓表示，解的審查意見只有兩條增設ubike站與增設公車站，強調自己沒有侮辱阿北的意思，但解鴻年這種審查意見與榕樹下聊天的阿北有什麼差別？

李正皓說，更扯的是交通局回應。首先ublike旁邊早就有規劃 ; 第二是公車站500公尺內就有，所以都不用增設，一毛錢不用花，解鴻年身為中華大學副校長兼建築與都市計畫系教授，他會不知道寡婦樓都更案旁邊就有ublike站跟公車站嗎？「這不是放水什麼才是放水？」

李正皓說，沒有人懷疑環委的專業，而是解鴻年身為寡婦樓都更開發商的相對關係人，然後在環評會議中所提出的審查意見是所有委員中最少的，也是最放水的，這種審查過程怎麼可能不啟人疑竇，若檢察官要查本案，解鴻年是一定要傳喚的對象，「他會是本案的破口」。

最後李正皓說，面對質疑，未看先猜新竹市府還是會用「一切依法辦理」、「尊重審查委員專業」、「有心人士不實臆測」等蒼白無力的形容詞來辯護，但這一題請市長高虹安、新竹市府正面回答、不要迴避，「寡婦樓具有高度爭議的環評案是否應該重新來過？」

寡婦樓都更案連環爆　李正皓揭：環境影響說明書「是自己人負責」

竹市府稱要查內鬼　李正皓自曝深喉嚨身分「政風快去查！」

高虹安稱解鴻年林智堅任內也聘用　李正皓：要斐陶斐認錯這麼難？

高虹安涉寡婦樓都更爭議　李正皓再爆「虹」色建商蜘蛛網

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞