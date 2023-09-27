▲中秋吃月餅4招減少熱量　主廚分享「月餅創意新吃法」美味又健康

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1顆月餅＝1個雞腿便當 善用4撇步減少熱量攝取國健署表示，一顆比手掌心還小的港式蛋黃蓮蓉月餅，重量約185公克就有將近800大卡的熱量，相當於一個雞腿便當的熱量；而一顆約50公克的鳳梨酥，也往往超過250大卡，相近於1碗白飯的熱量。
若以一位體重60公斤的輕度工作者為例，每日所需熱量約1,800大卡，如果同時吃下港式蛋黃蓮蓉月餅、鳳梨酥，攝取的熱量就高達整日所需量的60%，實在不容小覷。
國健署署長吳昭軍表示，近年來國人偏向外食、飲食西化，導致肥胖者增加，成為代謝症候群的危險因子，研究顯示，肥胖者相較於體重健康者，罹患心臟衰竭的相對風險是2倍，罹患糖尿病的風險更超過5倍，因此在中秋闔家歡樂之時，民眾可善用以下4個小撇步：
- 購買月餅時，多比較營養標示，選擇熱量較低或份量較小的月餅
- 和親朋好友共享分食，還能增進彼此感情
- 記得和其他餐次的主食代換，避免攝取過多的熱量
- 搭配時令蔬果，增加膳食纖維攝取，幫助腸胃蠕動，減少身體的負擔
打破傳統月餅吃法 月餅2創新料理學起來！另外，主廚陳之穎發現搭配芽菜、瓜類等在地食材，更能突顯月餅的風味，適合設計成具南洋風情的料理，而且添加蔬果、乳品等，不但營養均衡還富含膳食纖維、植化素、鈣質等營養素。因此，國健署、主廚陳之穎分享打破傳統單獨食用月餅的2吃法：
- 鳳梨酥越南米春卷：
- 綠豆椪沙牛奶：
國健署表示，希望民眾一起發揮創意，搭配蔬果、乳品類等食材，來個月餅健康新吃法，即日起至112年10月10日只要將料理照片上傳至國健署食在好健康臉書（https://www.facebook.com/eatinghealth.tw），就有機會獲得好禮。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59410
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