NBA／熱火無意追加報價換Damian Lillard 暴龍處於交易領先位置
隨著NBA季前賽將在10月展開，波特蘭拓荒者球星Damian Lillard下家仍未譜，近日美媒更透露最有機會的邁阿密熱火，已表明不會再追加籌碼追求，然而多倫多暴龍則是近日追求Damian Lillard最積極的球隊。
記者張志宇/綜合報導
據美媒《Flasportsbuzz》透露，「熱火目前的資產有3個首輪籤、Tyler Herro、Nikola Jovic、Caleb Martin、Jaime Jaquez Jr.，拓荒者想要熱火提供這全部資產，但熱火並不願意，且無意追加報價讓拓荒者做選擇。」
雖熱火已宣布不再追加報價，但近日位於加拿大的多倫多暴龍，可說是追求Damian Lillard最積極的球隊，據《ESPN》記者Marc J. Spears在26日透露，「目前暴龍在追求Damian Lillard處於領先，且Damian Lillard願意為暴龍打球。」
記者Marc J. Spears也在27日節目上透露，「暴龍預計會以O.G Anunoby外加僅有的2枚首輪籤去向拓荒者詢價，以這個包裹展開討論，此外Damian Lillard與七六人球星James Harden皆不會參加近日將到來的球隊媒體日。」