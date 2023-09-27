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NBA／熱火無意追加報價換Damian Lillard　暴龍處於交易領先位置

▲邁阿密熱火隊無意追加報價換Damian Lillard。（圖／美聯社／達志影像）
▲邁阿密熱火隊無意追加報價換Damian Lillard。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

隨著NBA季前賽將在10月展開，波特蘭拓荒者球星Damian Lillard下家仍未譜，近日美媒更透露最有機會的邁阿密熱火，已表明不會再追加籌碼追求，然而多倫多暴龍則是近日追求Damian Lillard最積極的球隊。

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據美媒《Flasportsbuzz》透露，「熱火目前的資產有3個首輪籤、Tyler Herro、Nikola Jovic、Caleb Martin、Jaime Jaquez Jr.，拓荒者想要熱火提供這全部資產，但熱火並不願意，且無意追加報價讓拓荒者做選擇。」

雖熱火已宣布不再追加報價，但近日位於加拿大的多倫多暴龍，可說是追求Damian Lillard最積極的球隊，據《ESPN》記者Marc J. Spears在26日透露，「目前暴龍在追求Damian Lillard處於領先，且Damian Lillard願意為暴龍打球。」

記者Marc J. Spears也在27日節目上透露，「暴龍預計會以O.G Anunoby外加僅有的2枚首輪籤去向拓荒者詢價，以這個包裹展開討論，此外Damian Lillard與七六人球星James Harden皆不會參加近日將到來的球隊媒體日。」

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