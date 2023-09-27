▲避開飲料品項陷阱　注意含糖攝取量

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飲料糖份超標 影響身體機能38歲的蕭先生因急性胰臟炎至衛生福利部臺北醫院住院治療，出院後於門診進行追蹤，由內分泌科收案加入糖尿病共照網，並轉介營養諮詢。覺嘉欣營養師詢問後發現，蕭先生每天喝飲料所含糖量非常驚人，例如早餐500毫升的含糖紅茶及榛果拿鐵，下午是700毫升水果茶等手搖飲，晚上喝一瓶可樂。
世界衛生組織建議，成人每天熱量需求2000大卡計算精製糖攝取應少於50克，理想值為25克以下，而經過飲食評估，蕭先生每日累積攝取的精製糖恐怕已超過100克，因此，覺嘉欣營養師建議蕭先生改喝微糖甚至是無糖飲料與咖啡，避免攝取過多糖份導致血糖不穩定，影響身體機能。
小心「高果糖糖漿」 甜度比蔗糖高覺嘉欣營養師進一步說明，一般被廣為使用於汽水、飲料、糕點、麵包等做為甜味劑的都是「高果糖糖漿」，因為這種以澱粉為原料製成的人工甜味劑，甜度比蔗糖高，即使用較少的量也能達到甜度效果，但因為高果糖玉米糖漿的主要是經由果糖激酶在肝臟中代謝，容易增加肝臟內生性脂質合成，導致脂肪肝、血脂異常等問題，其中間產物「腺嘌呤」會代謝成尿酸，增加痛風及泌尿道結石風險，且也會對內分泌產生影響，導致胰島素阻抗，增加發炎反應、第二型糖尿病及肥胖等問題，對於健康的危害不可不慎。
覺嘉欣營養師建議飲食把握4原則，減少糖份攝取以避免含糖量超標：1.喝飲料一律改點無糖飲料；2.喝果汁改成吃天然水果；3.喝調味乳改喝鮮奶；4.有標示的包裝食品，一律要查看營養標示及成份，注意熱量、含糖量與糖份來源。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59332
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