▲家用醫美儀器真有那麼好？專業醫師為你精準剖析

我是廣告 請繼續往下閱讀
專業美療儀器能量較高 持久性相對高洪睿醫師指出，坊間近年出現了許多主打「居家醫美」的美療儀器，因為受限於法規，這些儀器的功率能量設計上較為溫和，比較適合一般民眾操作，但也因此作用深度較淺，對於深層組織如筋膜的作用效果較為受限，持久性可能相對較低。
以除毛為例，醫療院所的雷射或脈衝光儀器能量較高，平均每4～6週安排一次療程，約5～10次就可達到永久除毛的效果；家用光學除毛儀器也有雷射、脈衝光，能量相對較低，只要持續使用，也能讓毛髮生長速度變慢，進而減少毛量，但是通常無法永久破壞毛囊而永久除毛。此外，若家用除毛儀器的操作不當，可能會讓施打部位吸收額外的能量，導致皮膚泛紅敏感，甚至帶來發炎、灼傷、角質受損等問題，也需要注意。
療程後想自行用儀器補強？應先尋求醫師建議此外，醫療院所的儀器可針對同一病灶進行複合式治療，達到「一加一大於二」的效果，例如痘痘若同時有泛紅、色素沈澱問題，就需要用不同的方式來治療；但家用儀器並無專業醫師評估，就不建議進行這樣的搭配，以免肌膚受傷。洪睿醫師進一步指出，相對於醫療院所的儀器會定期保養，家用美療儀器在長期使用之後，一般民眾可能忽略儀器保養，導致能量不夠穩定而影響效果，這一點也需要納入考量。
那麼，如果剛接受過微整注射、光電雷射等醫美療程，是否還能搭配家用美療儀器來補強呢？這需要視情況而定。洪睿醫師指出，部分療程使用光電雷射的熱能來增加皮膚緊緻度，若術後不適當使用美膚儀來加熱肌膚，可能有灼傷風險；接受部分微整注射的療程後，短期內也不適合使用力道太強的按摩儀器，否則可能導致填充物位移。若真有使用需求，建議攜帶家用儀器到診間諮詢，由醫師判斷是否適合在術後使用，才是相對安全的作法。
肌膚若有不適先停用 安全變美為上策「家用美療儀器主要用於居家保養，如果希望達到治療效果，建議還是到醫療院所尋求專業醫師的評估。」洪睿醫師也提醒讀者，儘管家用美療儀器的能量較低，仍不可過度頻繁使用，或是過度在同一個部位重複摩擦，否則容易造成肌膚受傷。倘若肌膚開始出現紅癢、脫皮等異常情況，就應立即停止使用，以免變美不成，反而需要就醫求診喔！
（文章授權提供／醫美時尚）更多有關《醫美時尚》：www.dr-beauty.net
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59380
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw