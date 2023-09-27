Sandy爆吳宗憲曾動手掌巴掌　至今仍記恨在心

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玉兔則自爆，在餵母乳時不小心睡著差點釀禍：「小朋友最怕呼吸道堵住的問題，我餵母乳常躺餵，有一次我非常累，睡一睡就聽到小孩一直在哭，我醒來看到我的肩帶繞住他的脖子，我不知道他怎麼繞上去的，我都快嚇瘋了。」
這狀況讓Sandy聽了直搖頭，但也對小孩的行為感到頭痛：「小孩能用各種莫名的方法，進入到很奇怪的狀態，他可以鑽鑽鑽，就鑽到枕頭套裡。」Sandy也分享自己的育兒心得：「我一直在想，是不是可以像電影裡的精神病院，房間連天花板都是軟墊，然後裡面沒有任何東西，小孩放在裡面，這樣就沒事了。」
蔡允潔也曾在哄女兒時不小心睡著，驚醒後發現女兒整個頭往後，只剩腳夾在她的腰間，「我想說死定了，明明我覺得背巾已經扣好了，但就差0.1秒，她整個人都要掉出去了」。
蔡允潔老公也曾在帶娃時出狀況，讓她氣到大暴走：「我老公有多離譜，有一次帶狗散完步後，我們把牠全身擦乾淨，剛好濕紙巾用完了，他就把擦過狗大便跟身體的溼紙巾放回去，想說要整包一起丟掉。」豈料，老公竟忘記，有次女兒在車上溢奶，蔡允潔用濕紙巾擦完嘴巴，發現黃黃的，她傻眼「後來我知道是狗屎後，我直接把濕紙巾塞到我老公嘴裡」。誇張程度讓在場來賓傻眼，連Sandy都嘆：「當妳女兒好辛苦。」