胡瓜曖昧啦啦隊女神熊霓！球場應援、私下聚餐　丁柔安爆發危機感

Sandy爆吳宗憲曾動手掌巴掌　至今仍記恨在心

▲Sandy控訴爸爸吳宗憲，過去曾掌她巴掌，至今仍記仇在心。（圖／中天提供）
▲Sandy控訴爸爸吳宗憲，過去曾掌她巴掌，至今仍記仇在心。（圖／中天提供）

記者黃盈容/綜合報導

綜藝天王吳宗憲疼兒女出名，未料，長女吳姍儒（Sandy）竟在中天《小明星大跟班》爆料，過去曾被爸爸打巴掌，令眾人驚訝不已。《小明星大跟班》節目討論「想起來還在怕！最驚悚的媽媽經驗談」，新手媽媽蔡允潔嘆：「沒辦法不帶止痛藥出門，小孩一哭或尖叫，我就會馬上頭痛。」吳宗憲認為父母就算再累也不能對小孩沒耐心，不料，被Sandy當場打臉，控訴爸爸過去曾掌她巴掌，她至今仍記仇在心，警告爸爸，「你就小心不要睡著」。

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Sandy聽吳宗憲的「父母耐心」一說，忍不住吐槽：「你上次才承認說我Baby的時候掌過我巴掌，而且我是今年才知道，因為我們在聊天，他不小心說溜嘴。」吳宗憲一聽急忙解釋：「是午睡的時候，她在旁邊一直弄我，我只是揮了一下，但我有趕快過去把她抱在懷裡，就沒事了。」但Sandy聽完後，仍對此耿耿於懷，還嗆「沒關係，你就小心不要睡著」。

玉兔則自爆，在餵母乳時不小心睡著差點釀禍：「小朋友最怕呼吸道堵住的問題，我餵母乳常躺餵，有一次我非常累，睡一睡就聽到小孩一直在哭，我醒來看到我的肩帶繞住他的脖子，我不知道他怎麼繞上去的，我都快嚇瘋了。」

這狀況讓Sandy聽了直搖頭，但也對小孩的行為感到頭痛：「小孩能用各種莫名的方法，進入到很奇怪的狀態，他可以鑽鑽鑽，就鑽到枕頭套裡。」Sandy也分享自己的育兒心得：「我一直在想，是不是可以像電影裡的精神病院，房間連天花板都是軟墊，然後裡面沒有任何東西，小孩放在裡面，這樣就沒事了。」

▲蔡允潔竟用擦過狗屎的濕紙巾擦女兒嘴巴。（圖／中天提供）
▲蔡允潔竟用擦過狗屎的濕紙巾擦女兒嘴巴。（圖／中天提供）
蔡允潔也曾在哄女兒時不小心睡著，驚醒後發現女兒整個頭往後，只剩腳夾在她的腰間，「我想說死定了，明明我覺得背巾已經扣好了，但就差0.1秒，她整個人都要掉出去了」。

蔡允潔老公也曾在帶娃時出狀況，讓她氣到大暴走：「我老公有多離譜，有一次帶狗散完步後，我們把牠全身擦乾淨，剛好濕紙巾用完了，他就把擦過狗大便跟身體的溼紙巾放回去，想說要整包一起丟掉。」豈料，老公竟忘記，有次女兒在車上溢奶，蔡允潔用濕紙巾擦完嘴巴，發現黃黃的，她傻眼「後來我知道是狗屎後，我直接把濕紙巾塞到我老公嘴裡」。誇張程度讓在場來賓傻眼，連Sandy都嘆：「當妳女兒好辛苦。」

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