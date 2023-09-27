選舉募款大比拼！賴清德愛棒球元素小物、柯文哲不愛辦募款餐會

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現場公布多款競選小物，包括帽子、帽T、T恤、毛巾、手錶等多項物品，而衣物上也印有「KP」、「Do the right thing」，以及柯文哲的Q版圖像、語錄。衣物也採黑、白兩色為主。在介紹完商品之後，陳智菡詢問柯文哲「最喜歡哪一款」？柯文哲反問「哪一款獲利率最高」？現場哄堂大笑，陳智菡接著說，都是薄利多銷，佛心價格。
柯文哲也表示，他不愛辦募款餐會，因為覺得辦募款餐會跟人要錢怪怪的，但他也坦言，如果錢不夠用會辦募款餐會，現階段透過網路募款「貼補家用」。
民進黨總統參選人賴清德競選辦公室於6月發表競選小物，包括棒球外套、毛巾等，全都是MIT，並以賴喜愛的棒球元素設計。賴競辦表示，這次小物很多都跟棒球元素有關，而且賴清德以前小學擔任捕手，眼中看到的是本壘板，便以此來設計。
賴清德募款與柯文哲前兩波競選小物都採累積點數兌換方式。賴清德首波5種募款小物皆需要由「點數」兌換，捐款金額等於獲得的點數，棒球外套為3600點、應援毛巾為2024點、T恤為1180點、金屬徽章與防水貼紙都是666點，每項限量3600份。換算一下，若是要全入手，需要新台幣8136元。雖然遭到網友譏諷夏天賣外套，不過小物開賣首日，棒球外套就已經完售，成為最夯商品。