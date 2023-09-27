林秉樞施暴案定讞！檢方：何時執行刑期不便透露

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媒體報導，林秉樞的「限制住居處」在台中，林秉樞曾囑託台中地檢署負責他的執行入獄；新北地檢署今天表示，新北檢與受囑託機關會發給林秉樞執行通知書，並將執行案件資料函請受託執行的檢察署代執行。至於何時執行剩餘刑期，檢方說，不便對外透露。
媒體報導，扣掉林秉樞被羈押的日子，最後只要關14天；檢方說，會依法院判決林秉樞案的刑度，從應執行日的當月起算，扣除受刑人曾遭羈押的日期，計算林秉樞剩餘刑期。其中，牽涉到大小月30天或31天的不同，與2月的天數不一樣，這些牽動受刑人剩餘刑期天數。
依據新北檢公告聲請囑託執行的程序，刑事判決確定後，法院會移由案件所屬地之檢察署執行。受刑人會收到檢方的執行通知書；須入監服刑的受刑人，有時會希望到戶籍地或居住地的監獄服刑；受刑人可提出聲請狀囑託執行。（編輯：李錫璋）1120927
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