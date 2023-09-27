高嘉瑜受暴案定讞！林秉樞「再服刑14天」恢復自由身　中秋後入獄

林秉樞施暴案定讞！檢方：何時執行刑期不便透露

▲林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜等案，高院判處計2年10月徒刑，林秉樞未提上訴，全案定讞。檢方今天表示，新北檢與受囑託地檢署會通知受刑人，至於何時執行剩餘刑期，不便透露。（圖／記者潘千詩攝，2023.03.30）
▲林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜等案，高院判處計2年10月徒刑，林秉樞未提上訴，全案定讞。檢方今天表示，新北檢與受囑託地檢署會通知受刑人，至於何時執行剩餘刑期，不便透露。（圖／記者潘千詩攝，2023.03.30）

中央社

（中央社記者黃旭昇新北27日電）林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜等案，高院判處計2年10月徒刑，林秉樞未提上訴，全案定讞。檢方今天表示，新北檢與受囑託地檢署會通知受刑人，至於何時執行剩餘刑期，不便透露。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜等案，台灣高等法院7月間認定構成13罪，判處計2年10月徒刑；其中，可提上訴的傷害及偽造文書等罪部分，高院26日深夜證實林秉樞未提上訴，已全案定讞。其中傷害罪8月徒刑不得易科罰金，其他罪得易科罰金。

媒體報導，林秉樞的「限制住居處」在台中，林秉樞曾囑託台中地檢署負責他的執行入獄；新北地檢署今天表示，新北檢與受囑託機關會發給林秉樞執行通知書，並將執行案件資料函請受託執行的檢察署代執行。至於何時執行剩餘刑期，檢方說，不便對外透露。

媒體報導，扣掉林秉樞被羈押的日子，最後只要關14天；檢方說，會依法院判決林秉樞案的刑度，從應執行日的當月起算，扣除受刑人曾遭羈押的日期，計算林秉樞剩餘刑期。其中，牽涉到大小月30天或31天的不同，與2月的天數不一樣，這些牽動受刑人剩餘刑期天數。

依據新北檢公告聲請囑託執行的程序，刑事判決確定後，法院會移由案件所屬地之檢察署執行。受刑人會收到檢方的執行通知書；須入監服刑的受刑人，有時會希望到戶籍地或居住地的監獄服刑；受刑人可提出聲請狀囑託執行。（編輯：李錫璋）1120927

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

林秉樞「再服刑14天」恢復自由身！高嘉瑜：沒悔意也未得應有懲罰

高嘉瑜受暴案定讞！林秉樞「再服刑14天」恢復自由身　中秋後入獄

明揚被打入全額交割股！櫃買中心重罰百萬　母公司明安也遭罰50萬

明揚大火重傷勇消妻深情喊話！「命令你快康復、回來煮飯給我吃」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞