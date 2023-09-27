國會氫能促進會簽署合作MOU　促企業落實ESG發展

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趙天麟致詞表示，國發會去年發布台灣2050淨零排放路徑，預計2050年再生能源比例達到 60至70%，氫能 9至12%，但這項目標不容易，所以更需要具體規劃，以及海內外的企業夥伴共同合作。
趙天麟指出，今天的合作備忘錄，最重要的目標是要把台灣的優秀廠商推銷到國際上，海外僑台商也能分享技術研發、淨零碳排策略等，協助ESG真正落實，立法院台灣國會氫能與潔淨能源促進會將扮演好督促與推動的角色。
趙天麟也提到，8月他曾跟隨IBA專業考察團前往德國，了解首都柏林2030「淨零、智慧、生態、綠色」的城市願景。發現除首都外，德國許多小鄉村也大量引進綠電、儲能系統改造，成為淨零社區。而高雄目前也推出首部地方淨零自治條例，目前還在中央審核中，未來他將持續推動，讓條例早日施行。
阮昭雄表示，淨零碳排及ESG的意識、能力建構已經是世界趨勢，面對時代挑戰及局勢變化，僑委會將盡最大能力協助台商夥伴因應。今年以來，僑委會已蒐集公部門資訊，設立資訊專區給所有台商朋友，並舉辦循環經濟、淨零碳排培訓及邀訪活動，並透過企業升級調查計畫，了解越南、泰國、菲律賓、印尼衝口導向國家的台商，面臨哪些困難，未來將與促進會共同協助企業朋友，順應世界潮流、導入ESG理念，無縫接軌國際。
李天柒提到，歐盟的碳權及相關規範將漸漸落實，以製造業為主的亞洲企業首當其衝，淨零碳排的策略如何安排及實施，將影響台灣海內外企業的布局與競爭力，期許透過MOU簽署，彼此能夠互相砥礪、分享，讓資源達到運用的最大效益。
許玉林表示，歐盟即將開始開徵碳稅，不只台商緊張，所有僑居地的各國家都緊盯局勢，這攸關企業的出口項目增減，在未來願意落實、努力推動ESG的企業生意會越來越好做，台灣有豐沛的創新能力與優良的基礎產業，在這一塊就也不會落後一步，亞洲台商總會將以邁向淨零碳排永續發展的目標提供動力。
郭修敏則提到，透過MOU簽署，讓推動ESG的概念，從一點、一線，牽成一個面，但後續執行與推動才是真正精神，她會持續提供所有協助，包括倡議、教育訓練、企業所需的技術發展，加快碳中和的進程，為台灣2050年淨零排放的目標一起來努力。