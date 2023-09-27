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泡澡溫度調好，晚上好睡免疫力UP！「這類人」淋浴就好

▲泡澡溫度調好，晚上好睡免疫力UP！「這類人」淋浴就好
▲泡澡溫度調好，晚上好睡免疫力UP！「這類人」淋浴就好

每日健康-每日都做得到的健康

身體好疲倦，如果想睡好覺，泡澡和淋浴該怎麼選？湯要怎麼泡？該早上泡還是晚上泡？醫師提醒，不管妳泡金湯、銀湯、牛奶湯、美人湯、母湯或毋湯，只要溫度泡錯、時間泡錯，都會讓你反而睡得更差！建議泡澡的水溫應該在38至40度，泡10至15分鐘即可。太燙或泡太久都會導致興奮而不好睡。

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水溫太高、泡太久反而會興奮

張益豪醫師在臉書粉專《張益豪/免疫學.兒童成長.三官四感醫師》說明，泡澡的水溫應該在38至40度，泡10至15分鐘即可。切莫用太燙的熱水或者泡太久，因為這樣反而會活化交感神經，造成興奮而不好睡。但若是想提神則可反過來試試！

另外，當身體核心溫度慢慢下降時，就會有睡意。泡湯時身體核心溫度上升，在泡湯15分鐘後離開，身體透過循環與周邊皮膚散熱，體溫就會下降，身體在大約90分鐘左右散熱時就會產生睡意。因此張益豪建議，可在睡前90分鐘正確地泡澡，這樣效果最棒！

而運動完會想睡覺，也是這道理。運動時核心溫度會上升，在90分鐘後體溫緩慢下降時也會有睡意。張益豪也在文中表示自己晨跑完後，反而早診上班會很想睡覺。這是因為運動會讓腦部分泌腦內啡、多巴胺，但每個人對此的敏感度不一，所以也有人運動完不會想睡覺，因此建議大家挑選適合自己的時間點運動。



淋浴還是泡澡？

對於那些晚上很忙碌，習慣睡前一刻才洗澡、泡澡的人，張益豪建議改「成快速淋浴」就好！切記不要用太高溫的水淋浴。38度即可，不然一樣會活化交感神經。

 

 

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AI倪珍報新聞