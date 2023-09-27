▲海內外專家齊聚台灣消化醫學週 CBM癌重症輔助成亮點

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▲ 圖／主辦單位提供
一年一度「台灣消化醫學週」登場 日權威赴台談癌重症治療「2大趨勢」一年一度台灣消化醫學週（2023TDDW）於高雄國立中山大學隆重登場。TDDW為世界知名的醫學研討盛會，此次亦集結來自各國的消化醫學專家，展示最新醫療新知、新技術。其中癌症、重症及微生物治療，更是此醫學週的重要項目，而著名醫療菌株CBM588對於癌重症的輔助效益，也成為各界關注的焦點。
本次主辦單位台灣消化系醫學會特別邀請到日本東海大學醫學院院長「森．正樹教授」（曾擔任日本外科暨消化外科醫學會理事長、日本癌症協會副會長），專題分享獨步全球的醫學新技術及臨床經驗，森教授指出：「早期癌症檢測技術-經由先進技術偵測血液中的癌細胞相關核酸和外泌體，可及早發現、及早治療，提高癌症患者存活率和延長壽命。」
另一項在醫療領域擁有巨大潛力的技術「遠距手術 （Telesurgery）」，森教授表示：「只要有此技術及設備，北海道的患者不需再千里奔波，在原地即可接受遠在東京的醫師以機器手臂進行手術」，此先進的機器手臂技術，能即時遠端支援其他醫院，與各地共享資源及技術，造福患者，使醫療不受地域限制，縮短城鄉差距。
▲圖／主辦單位提供
化療配合益生菌有望降副作用「微菌治療」將成癌症指標性藥物？醫療的發展更加日新月異，不再侷限於一般藥物，微菌也成為治療的關鍵，癌症、重症治療中，使用化學及免疫製劑皆會產生的消化系統嚴重副作用，而影響患者治療意願。癌症治療時，配合益生菌CBM588，可緩解因腸胃菌叢改變所引起之消化道副作用，對於預防癌症復發和輔助抗癌藥物治療成為指標性的藥物。
日本研究團隊另外發現，腫瘤免疫療法需要健康的腸道菌群。非小細胞肺癌患者在進行免疫療法時，若有使用PPI將會降低治療效果，若同時併用CBM588，可使患者治療效果獲得改善。
▲圖／主辦單位提供
CBM588益生菌不受抗生素治療影響 有望提升癌症臨床治療效果美國臨床腫瘤學會（ASCO）自然醫學期刊（NatureMedicine）發表的研究報告指出，益生菌能夠調節接受免疫療法治療的轉移性腎細胞癌患者的腸道微生物組，提升臨床治療成果。值得一提的是，CBM588益生菌不受抗生素的影響的特性，即使在接受抗生素治療的情況下，仍能正常生長並發揮其益生效果。這一特性對於許多癌症患者來說至關重要。
今年度的台灣消化醫學週，促進各國對於腸道的醫療知識分享，此學術界的交流，有機會提高對消化系統重症的治療效果，幫助夠多患者更好地對抗疾病，提高存活率與治療舒適度。
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