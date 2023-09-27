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竹市柴油車排煙檢測站啟用　提升檢測量能1年可檢測2,200輛柴油車

▲新竹市環保局爭取環境部經費進行檢測站體動力計設備更新及站體修繕作業，經更新修繕後，「新竹市柴油車排煙檢測站」今天啟用。（圖／新竹市政府提供）
▲新竹市環保局爭取環境部經費進行檢測站體動力計設備更新及站體修繕作業，經更新修繕後，「新竹市柴油車排煙檢測站」今天啟用。（圖／新竹市政府提供）

記者李春台／新竹報導

新竹市原有柴油車排煙檢測站已使用超過20年，建築物及設備相關機件均已老化，新竹市環保局爭取環境部經費進行檢測站體動力計設備更新及站體修繕作業，經更新修繕後，「新竹市柴油車排煙檢測站」於今（27）日正式啟用，市長高虹安表示，升級優化的檢測站將搭配調整營運時間，1年約可檢測2,200輛柴油車，相較往年每年約檢驗1,800輛，可大幅提升檢測量能22%，歡迎車主至具備10大特色的排煙檢測站，享受新設備、最新版檢測軟體的檢測服務，共同守護新竹市好空氣。

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高虹安表示，更新修繕後的檢測站擁有10大特色，包含增加檢驗柴油車車輛尾氣光學遙測技術作業及氮氧化物（NOx），降低空氣污染；全面更新動力計設備，並增設省水省電設施符合永續發展目標；增加車主休息室，讓車主透過電腦畫面同步觀看車輛檢驗狀態；加強檢測區及辦公室空間隔間效果，降低環境噪音；增設空氣清淨機設備，提升檢測排氣淨化效能；檢測結果通知單表格改為無紙化的QR CODE，減少碳排放量；站體外觀則是打造工業風，於樓頂增設太陽能光電板，同時將站體周邊綠美化，讓市民朋友享受便利又優質的環境品質。

環保局長江盛任表示，柴油車排煙檢測站位於垃圾衛生掩埋場內，面積約301平方公尺，於92年建造完成，進行柴油車黑煙檢測，近年每年約1,800輛，透過這次檢測站體動力計設備更新及站體修繕作業，提供升級優化的檢測環境，並同步調整營運時間，預估1年可檢測2,200輛柴油車。此外，竹市擁有北台灣最大的科學園區，轄內工商企業繁榮發達，有許多車隊、客貨車及交通運輸公司等，而大型客貨車多使用柴油動力，環保局將持續加強柴油車相關檢測設備及量能，落實空氣品質守門員的責任。

環保局指出，由於柴油車引擎易排放黑煙造成空氣污染，竹市設置排煙檢驗站專門檢驗黑煙排放的污染度，模擬行駛狀態下的排煙狀況是否符合法規排放標準，檢測站車輛來源有4個管道，包括「主動到檢、目視判煙通知、民眾檢舉通知、路邊攔檢不合格」。目前設籍於竹市柴油車共計1萬4,742輛，佔總機動車輛3.2%，大型柴油車約2,200輛，而竹市柴油車檢測站到檢來源以自動到檢為主，佔87.2%。

環保局表示，依據環境部研究報告顯示，國內產生的空氣污染約有37%是來自移動源，其中大客貨車佔柴油燃料別21.7%，小貨車佔15.5%，更是細懸浮微粒(PM2.5)的主要來源，而細懸浮微粒對於呼吸系統（含肺部）及心血管影響甚大。提醒車主重視環保及空氣品質，要注重愛車定期保養及排煙狀況。

環保局說，為提升柴油車檢測服務品質，檢測站重新啟用後，將同步調整營運時間，新增週四及週五兩個檢驗日期，為每週一至週五（09：00~11：30及13：30~16：30）、每月第一週及第三週星期六上午（09：00~11：30）、每月第二週及第四週星期三夜間（18：30~20：30）。檢測站採取預約檢測制度，避免車主久候或無法檢測情況發生，請車主於上班時間預約檢測，預約專線03-5402258，或至環境部柴油車不定期檢驗資訊管理系統預約（https://mobile.epa.gov.tw/dce/checkinonline1.aspx）。

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