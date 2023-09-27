竹市柴油車排煙檢測站啟用　提升檢測量能1年可檢測2,200輛柴油車

我是廣告 請繼續往下閱讀
環保局長江盛任表示，柴油車排煙檢測站位於垃圾衛生掩埋場內，面積約301平方公尺，於92年建造完成，進行柴油車黑煙檢測，近年每年約1,800輛，透過這次檢測站體動力計設備更新及站體修繕作業，提供升級優化的檢測環境，並同步調整營運時間，預估1年可檢測2,200輛柴油車。此外，竹市擁有北台灣最大的科學園區，轄內工商企業繁榮發達，有許多車隊、客貨車及交通運輸公司等，而大型客貨車多使用柴油動力，環保局將持續加強柴油車相關檢測設備及量能，落實空氣品質守門員的責任。
環保局指出，由於柴油車引擎易排放黑煙造成空氣污染，竹市設置排煙檢驗站專門檢驗黑煙排放的污染度，模擬行駛狀態下的排煙狀況是否符合法規排放標準，檢測站車輛來源有4個管道，包括「主動到檢、目視判煙通知、民眾檢舉通知、路邊攔檢不合格」。目前設籍於竹市柴油車共計1萬4,742輛，佔總機動車輛3.2%，大型柴油車約2,200輛，而竹市柴油車檢測站到檢來源以自動到檢為主，佔87.2%。
環保局表示，依據環境部研究報告顯示，國內產生的空氣污染約有37%是來自移動源，其中大客貨車佔柴油燃料別21.7%，小貨車佔15.5%，更是細懸浮微粒(PM2.5)的主要來源，而細懸浮微粒對於呼吸系統（含肺部）及心血管影響甚大。提醒車主重視環保及空氣品質，要注重愛車定期保養及排煙狀況。
環保局說，為提升柴油車檢測服務品質，檢測站重新啟用後，將同步調整營運時間，新增週四及週五兩個檢驗日期，為每週一至週五（09：00~11：30及13：30~16：30）、每月第一週及第三週星期六上午（09：00~11：30）、每月第二週及第四週星期三夜間（18：30~20：30）。檢測站採取預約檢測制度，避免車主久候或無法檢測情況發生，請車主於上班時間預約檢測，預約專線03-5402258，或至環境部柴油車不定期檢驗資訊管理系統預約（https://mobile.epa.gov.tw/dce/checkinonline1.aspx）。