小米13T正式登台！搭載「徠卡」三鏡頭相機超吸睛 售價不到2萬
小米 13T 系列今（27）日正式亮相，小米與知名相機品牌徠卡戰略結盟，推出全新力作 – Xiaomi 13T Series。鏡頭將採用徠卡專業光學三鏡頭相機，而其他詳細規格與售價也同時曝光了。
記者潘毅/綜合報導
小米 13T 搭載24mm等效焦距的5000萬像素主鏡頭，配備7P非球面鏡頭以捕捉更多光線，提供高動態範圍攝影；另外搭載等效焦距為50mm的5000萬像素長焦鏡頭，與等效焦距為15mm的1200萬超廣角相機，三個實用的鏡頭組合，拍出徠卡感濃厚的街道、人像、美食、遠景與壯麗風光，全面覆蓋各種拍攝場景。Xiaomi 13T Series支援100% DCI-P3廣色域技術，提供更寬廣的色彩範圍，讓每張攝影更有徠卡的經典美感。
此外也有「徠卡經典」與「徠卡生動」兩種拍照模式，其中「徠卡經典」保留明暗區域之間的真實對比度，在精巧的行動裝置中還原經典徠味；而「徠卡生動」則是以適度調整亮度與飽和度，在維持色彩準確度之下呈現清晰的陰影和豐富的色彩。
晶片部分，小米13使用聯發科 Dimensity 8200 Ultra 晶片，小米 13T Pro 則搭載聯發科 Dimensity 9200+，採用台積電第二代4nm工藝製程，提供出色功耗效能，同時提升CPU和GPU的性能。
螢幕部分，小米 13T與 13T Pro 皆使用6.67 吋 AMOLED 螢幕，支援高達144Hz的更新率以及1.5K解析度。最後的售價公布，小米 13T 售價為 16,999 元，小米 13T Pro 則是 19,999 元。
除了最引人注目的小米 13T 系列以外，小米也宣布推出三款智慧穿戴裝置，Xiaomi Watch 2 Pro 更是小米首款支援首款支援eSIM與Google Wear OS 的高階穿戴裝置，可享受Google一系列的熱門應用程式，包括Google 地圖、Google助理與Google錢包等，不僅能在騎車的時候顯示導航資訊，更能在商店利用手錶感應付款，增加使用便利性。