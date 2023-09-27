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環球購物週年慶來了！餐飲回饋10％有「橋村炸雞」　龜記18元開喝

▲Global Mall環球購物中心週年慶餐飲回饋10％，板橋車站橋村炸雞滿500元送50元禮券，10月5日當天龜記紅茶18元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Global Mall環球購物中心週年慶餐飲回饋10％，板橋車站橋村炸雞滿500元送50元禮券，10月5日當天龜記紅茶18元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2023年百貨週年慶陸續開跑，Global Mall環球購物中心、新光三越同步於10月5日登場，環球購物中心今年首度推出餐飲回饋10％，包括單筆消費滿500元送50元商品券、滿800元送80元，包括板橋車站橋村炸雞也是回饋指定商家，還有集結上百餐飲品牌推獨家限定18元美食，包括龜記三韻紅茶原價45元，10月5日當天只要18元開喝。新光三越首波週年慶則有化妝品單筆滿2000送2000點，全館累計5000送5000點。

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Global Mall指出，隨著疫情後恢復正常生活，1至8月營收增加25％，10月5日至18日週年慶線上線下回饋高達30％，更首次推出餐飲回饋10％活動，包括新北中和、桃園A8、A19及屏東店推出指定餐飲櫃位單筆消費滿800元送80元電子商品禮券；板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站餐飲單筆消費滿500元送50元電子商品禮券，業者預計週年慶整檔期業績可力拼成長10%。

包括Global Mall板橋車站超夯的「橋村炸雞」也有參加滿500元送50元禮券活動，不過電子禮券數量有限，贈完為止，提醒消費者要加緊腳步搶優惠！同時歡慶18週年慶，Global Mall集結上百餐飲品牌推獨家限定18元、180元美食好康，有龜記、大阪王將、頂呱呱、路易莎、朱記、樂麵屋、大河屋、星馬快餐等，像是龜記三韻紅茶10月5日原價45元，優惠價18元

▲龜記、大阪王將、頂呱呱、路易莎、朱記、樂麵屋、大河屋、星馬快餐等，推出限定18元、180元優惠餐點。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲龜記、大阪王將、頂呱呱、路易莎、朱記、樂麵屋、大河屋、星馬快餐等，推出限定18元、180元優惠餐點。（圖／記者鍾怡婷攝）
週年慶期間持GMpay綁定Global Mall聯名卡於新北中和、桃園A8、A19及屏東市消費滿3,000元最高送900元，板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則為滿2,000元最高送600元；並因應家電採購熱潮推滿萬送千，以及餐飲消費滿額享最高回饋10%，此外更祭點數放大贈，10月18日當日會員單筆消費滿額享點數18倍送。

10月5日至31日會員單筆消費滿888元即可參加多項旅遊好禮抽獎，有機會抽中價值高達10萬元的日本三麗鷗和諧樂園五天四夜雙人遊、iPhone15、Samsonite旅行箱、環球3,000元禮券等，還有《三麗鷗大明星》經典人氣角色Hello Kitty聯名會員禮可兌換。

▲環球購物中心週年慶推出《三麗鷗大明星》經典人氣角色Hello Kitty聯名會員禮可兌換。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲環球購物中心週年慶推出《三麗鷗大明星》經典人氣角色Hello Kitty聯名會員禮可兌換。（圖／記者鍾怡婷攝）
同時，新光三越首波周年慶10月5日登場，由台北南西、桃園站前、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店打頭陣。化妝品單筆滿2000送2000點，全館累計5000送5000點，再加碼首七日SKM PAY限定名品大家電、法雅客、[i]Store單筆刷1萬送萬點外。值得一提的是，11大銀行更首度推出消費滿額從送禮券改送點數的新玩法，連銀行也加入點數經濟共榮圈。

▲百貨年度盛會周年慶開打，新光三越這次找來寶可夢加持，台灣版皮卡丘也頭戴鳳梨眼鏡首度亮相。此次全台周年慶業績目標206億元，估年增1%。（圖／記者許家禎攝，2023.9.26）
▲百貨年度盛會周年慶開打，新光三越這次找來寶可夢加持，台灣版皮卡丘也頭戴鳳梨眼鏡首度亮相。此次全台周年慶業績目標206億元，估年增1%。（圖／記者許家禎攝）

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