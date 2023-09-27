▲最快今年12月！ 台灣逾80歲者每5位有1位失智

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逾80歲高齡者 每5位有1位失智隨著台灣即將步入超高齡化社會，失智人口急遽增加。依衛生福利部委託台灣失智症協會調查推估，111年12月底台灣失智人口已將近32萬，換算下來，65歲以上高齡者每13人有1位失智，80歲以上的高齡者則每5位有1位失智。
台灣失智症協會徐文俊理事長提醒，失智症是高齡社會中每個人都難以迴避，可能面臨的議題，為響應今年國際失智症主題「現在就是最佳時刻 ( NEVER TOO EARLY, NEVER TOO LATE ) 」，特別辦理「記憶的掛號信期間限定特展」，希望傳達現在就是「認識失智、友善支持、預防延緩、把握當下」的最佳時刻。
失智家庭第一視角 四大主題從「心」認識展覽規畫四大主題展區，從失智者與照顧者的視角出發，帶領民眾體會那些因為失智症而失去的、仍保有的和重新獲得的點點滴滴。
1. 故事分享：走進失智症家庭的心靈之旅，感受他們的力量與勇氣，同時展區中設計了寫信的區域，邀請民眾檢視內心投遞出記憶的掛號信。
2. 知識傳遞：解開失智症的謎團，提升您的失智識能，展中將透過紙本及線上測驗工具帶動大家進一步認識失智症、破除迷思以及了解可能潛伏的警訊。
3. 失智展能：把握當下，生命依然精彩 每日由失智者與民眾分享他們的職人專長、一起體驗與共感，將料理、園藝、音樂等活動賦予不同的意義。
4. 專家座談與紓壓時光：了解失智大小事 由專家分享認識、延緩、預防失智症的方法與知能，以及如何透過社會資源的運用幫助自己及身邊的人。
疾病之前最重要是「人」本身 理解是重要支持台灣失智症協會陪伴失智家庭超過20年，除了提供專業諮詢、多元服務、教育宣導，更致力於成為協助失智者及照顧者發聲、參與的催化者。台灣失智症協會陳筠靜秘書長表示，希望透過「記憶的掛號信期間限定特展」，創造民眾直接與失智者面對面交流互動的機會，體會失智不只有失去，生命的厚度與真摯感情依然存在。
在「疾病」之前，最重要的還是「人」的本身，而身邊的每一分理解，都是協助自我探索、適應、努力延緩的重要支持。特展中每日皆由失智者帶領體驗教室，希望透過與民眾的直接互動，傳遞自己的心聲。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59335
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