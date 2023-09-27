▲車禍撞擊、球K到導致鼻子變形有救嗎？　醫師QA一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
A：鼻子受外力撞擊後，不僅外觀變形，內部也可能因骨折影響呼吸功能，容易引發鼻塞、呼吸困難、頭痛等問題，可搭配功能性鼻整形手術，將彎曲的鼻中膈及鼻骨矯正，再植入Goretex或是自體肋骨墊高鼻樑，以及搭配自體軟骨雕塑鼻頭形狀，術後不但鼻塞、呼吸困難問題改善，也達到美觀效果。由於是外傷造成的鼻變形，手術費以及麻醉費用部分由健保支付，部分自費材料，至於保險理賠與否需洽保險業務。
Q：單純鼻塞/鼻中膈彎曲手術可順便做鼻整形？
A：當然可以的，畢竟好的鼻型，會讓臉蛋看起來更甜美也更帥氣，同時解決鼻外觀及鼻塞困擾，就叫「功能性鼻整形」。
Q：如果沒有呼吸相關問題要解決，可否單做鼻整形就好？
A：可以，可來診間諮詢想解決的鼻形。
Q：哪種隆鼻材料適合我呢？
A：自體軟骨最為隆鼻材料，可以避免感染的風險並且有較長的效果持久性。
Q：手術需要住院幾天？還是當天就可以回家？
A：手術完隔天就可以回家，觀察一個晚上比較安全。
Q：手術費用大約多少?
每個人想解決的問題不同，手術複雜程度不同，需要先來門診諮詢評估，每家醫院費用不同，選用材料不同，費用也不同，平均約落在5至10萬左右。
Q：術後復原期多久？
A：大約2週，不影響日常生活，只要注意短期內不要大力碰撞或擠壓鼻子即可。
Q：我適合隆鼻手術嗎？
A：最近3個月內有鼻竇或前額竇發炎蓄膿，或是近3個月有接受隆鼻手術併發感染者，需先治療好完成後再接受隆鼻手術。以上這些問題最好主動告知醫生，由醫師評估後做決定。
鼻竇炎要注意感染風險張廷碩提醒，目前鼻子外形的處理，除了山根跟鼻背，都建議使用自體軟骨，包括耳朵軟骨、鼻中軟骨或是肋軟骨，長期下來可避免感染風險，尤其是鼻頭矯正的手術。目前主要術式為三段式隆鼻，可同時處理鼻中膈、山根以及鼻頭，醫師在處理鼻子前，會先用內視鏡檢查鼻腔以及鼻竇的構造，確定沒有鼻竇炎才會進行手術，若有控制不佳的鼻炎或鼻竇炎，都會增加術後感染的機率，故術前仔細評估相當重要。
醫師總結，不論是單純為了美觀還是因外傷造成鼻歪，在接受隆鼻手術前，尋求專業的耳鼻喉科醫師進行評估和診斷，才能確保有術後有一個美麗與功能兼具的俏鼻。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59310
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw