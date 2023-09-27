和平路20巷道路下陷監測趨穩 高虹安宣布危機暫解撤回前進指揮所
新竹市和平路20巷內日前因民間工程施工導致巷內道路輕微下陷，市長高虹安當下緊急成立前進指揮所監控及協調，確保居民居住安全，今（27）日完成20巷全段自來水管汰換工程，較原規劃一週的施工期程大幅縮短為4天。高虹安今日傍晚六時許再次前往視察改善進度、主持工作會議並宣布撤除前進指揮所。
記者李春台／新竹報導
高虹安說，後續市府團隊也會持續掌握瓦斯管線更換、工地支撐補強等事宜，並維持每日至少2次的安全監測頻率，隨時於群組內回報，供各單位應變參考，如有異常時仍須儘速處理。
市府表示，和平路20巷道路下陷問題經調查為因老舊自來水管線多處洩漏，水流沖刷造成路基流失，市府要求建商緊急搶修，委由自來水公司更換全段管線，建商亦加強工地防水樁及20巷內地質改良工程，讓20巷內地基更加穩固，修復完成後，經多日以來各項儀器監測數值，確認整體工地、道路及居民建築物皆已呈現穩定狀態，對居民居住安全已無威脅，今日也於現場安裝全自動監測儀器，提供更即時的監測功能。
都發處表示，本案工地監測值皆已趨近穩定，危險性已降低，但仍維持一天兩次監控，且需經四大公會技師現場勘驗及書面審查會議通過後始得復工，日後亦將不定期抽驗。