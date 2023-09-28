▲他罹思覺失調症住院治療高達15次！　健保「長效針劑」翻轉人生

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思覺失調症好發2時期 多因素造成鹿港基督教醫院邱南英副院長表示，思覺失調症過去被稱為「精神分裂症」，是異質性也是最嚴重的精神疾病，為一些精神症狀和徵兆組合的症候群，包括思考、情感、言行、感官知覺、認知等各種功能障礙等。不同亞型的思覺失調症，表現也有差異。
而依據統計，思覺失調症的盛行率約0.2-2.0%，全台灣約有13.4萬名患者，男女比率差不多。多數發病於青春期的晚期或成年人的早期，但也有病友發病於中年和老年。特別的是，思覺失調症的成因相當複雜，不是單一因素所造成的，包括遺傳、神經傳導物質如多巴胺第二型的表現、社經地位與壓力等，都可能提高罹患思覺失調症的風險。
莫名焦慮、渾身不對勁 小心思覺失調症前趨期症狀如何及早發現思覺失調症的警訊？邱南英副院長說明，從腦部結構來看，思覺失調症病友的大腦腦質會委縮、腦室腔變大，其他症狀表現則分為正性（如妄想、幻覺、怪異的言行、僵直）、負性（如面無表情、社會退縮、消極）、情感（如焦慮、憂鬱）、認知（如注意力不集中、記憶力差、新學習能力差、執行能力不佳）、其他（如失眠、菸癮、自殺）等。
彰化基督教醫院精神醫學部陳力源主任進一步補充，思覺失調症病友在正性症狀出現前，通常會有一段為期數個月至數年的「前趨期」，這階段的病友會感覺困惑、焦慮、猶豫、無法判斷，或覺得全身不對勁，甚至陷入「妄想氣氛」（Delusional Atmosphere）的情況。
思覺失調治療要趁早 把握初發病2-5年黃金治療期思覺失調症可以治療嗎？邱南英副院長指出，面對精神病，絕對不能忌諱就醫是最重要的！思覺失調症早期治療可以避免疾病的惡化和退化，關鍵期是初發病的2-5年。
如果未能及早且持續治療，思覺失調症病友容易併發焦慮症、憂鬱症、睡醒障礙症、物質使用障礙症等精神疾病，同時罹患心血管疾病、高血壓、高血糖等身體疾病的風險也較高。更值得注意的是，思覺失調症病友的平均壽命比一般人短約10-20年，自殺死亡率約10%，高於其他人。
幫助思覺失調症病友 長效針劑及早介入成趨勢一旦確診思覺失調症，應盡快介入治療，目前國內外治療趨勢都將長效針劑列為第一線治療選項，健保署也於去年和今年分別編列獨立預算，鼓勵醫師與病友或家屬溝通，及早優先使用長效針劑。
相較於口服藥物，長效針劑便利性較高，有助提升思覺失調症病友的用藥順從性，且從藥物動力學來看，也較能穩定維持藥物在血液中的濃度，保護腦部功能，降低復發機率，減少4成急診、6成住院、約6成4的半年內再住院，以及4成死亡風險等風險，進而幫助長期穩定控制病況，甚至有機會回歸正常的生活，找回生活的自主權。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59442
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