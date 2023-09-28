東南亞最大摩天輪在「這地方」！景觀有超夢幻海岸線

位於越南中部芽莊的珍珠島（NhaTrang-Vin PrealLand）的VinWonders主題樂園，有著越南最大的摩天輪，同時還有刺激的雲霄飛車、水上樂園、西部牛仔槍擊秀表演、美人魚秀及海豚表演、動物園還能接觸紅鶴和長頸鹿，而星巴克、各式美食及韓國樂天集團旗下的速食店也進駐在此，飲食方面也相當便利。
國際中心賴正琳／綜合報導
珍珠島上的摩天輪，更是世界前十大有名的摩天輪，芽莊整面海景都在腳下，風景很壯觀，而摩天輪旁還有新建的五大世界空中花園之一，可以跟戀人漫步於其中。搭上摩天輪後，會看到無敵海景、珍珠島的童話城堡以及芽莊的高樓，相當夢幻。
只要買了珍珠島門票，上岸後不再需要為單項設施付費，可以運用快艇或高空纜車上島。珍珠島上有超級刺激的「高空飛索（Zipline）」，可以從最高處往下滑，一覽島嶼美景。另外珍珠島上的高空雲霄飛車，可以自己控制加速和煞車，讓旅客能體驗最舒服和刺激的雲霄飛車。
越竹航空在9月20日開通直航，讓台灣旅客可以直接飛到芽莊。過去想來芽莊，台灣旅客需要先飛到越南一線城市如河內或胡志明市，光到達芽莊就要花上9至16小時，非常耗時耗力；但現在來芽莊，已有越竹航空開通從台灣到芽莊的直航，只需要3小時便能立即欣賞芽莊的美麗海岸線，讓台灣旅客可以更方便地抵達度假天堂，並進行有趣的跳島體驗。