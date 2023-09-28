▲世界肺癌大會免疫治療研究曝光：存活率有望由2%進步到二位數

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小細胞肺癌生長快易復發！ 免疫療法PD-L1抑制劑合併化療降低死亡率究竟何謂小細胞肺癌？相較於其他型態來說何如此難治療？王金州醫師解釋，大眾常說的『肺癌』其實不是一種癌，依照細胞型態、成因的不同，肺部腫瘤其實可分為小細胞肺癌（Small cell lung cancer）與非小細胞肺癌（Non-small cell lung cancer）兩大類，國人最常罹患的肺腺癌就屬於非小細胞肺癌。小細胞肺癌則是成因與抽菸較密切，近年來罹患人數有些微下降，王金洲醫師說，依長庚統計數據來看，比例約僅占總肺癌的7-8%，但因其具有生長快速的特性，轉移和復發都十分容易，故多數患者確診時已無法手術，在治療上較為棘手，預後也是所有類型中最差的。
小細胞肺癌在轉移或復發後，必須要藉由全身性治療控制腫瘤生長，過去只有化療可以選擇，化療雖然在一開始有效，但容易就會產生抗藥性。王金洲醫師分享其臨床上觀察，過半病人在接受化療後的6個月內，疾病就會開始惡化，且相較於非小細胞肺癌，小細胞肺癌也沒有標靶藥物可使用，因此存活期始終無法有效提升。
這樣的治療瓶頸直到免疫療法出現後才終於被打破。王金洲醫師說明，因小細胞肺癌本身就具有腫瘤負荷(tumor burden)較高的特性，當腫瘤負擔越高時，免疫治療也就越有機會有效，因此當初在進行免疫藥物大型試驗時，就看到顯著減緩疾病惡化的效果。在這項名為IMpower133的第三期國際臨床試驗中，證實使用免疫療法PD-L1抑制劑合併化療作為小細胞肺癌第一線治療，有機會改善無惡化存活期，降低30% 死亡風險；有效治療時間也同步拉長，成為近二十年來小細胞肺癌最重大的治療進展之一。
最新延續性研究結果顯示5年存活達12% 長期使用耐受性佳上述免疫療法PD-L1抑制劑的臨床試驗其實還有後續，也就是這次在世界肺癌大會上備受注目的延續性試驗IMbrella A。王金洲醫師進一步解釋，為更長期觀察免疫治療使用於小細胞肺癌的效果與安全性，在IMbrella A試驗中持續觀察當初參與IMpower133免疫治療組合的部分患者，除沒有看到特殊副作用外，還發現5年存活率達12%，與長久以來全球統計數據普遍5年存活率都僅有2%相較，如此進步到二位數的成績，可說又為小細胞肺癌治療注入一劑強心針。
延長存活爭取更多治療機會！ 新藥物預期將陸續問世目前PD-L1抑制劑雖尚未通過在小細胞肺癌上的給付，但近年自費金額有持續降低。王金洲醫師說，台灣健保在考量眾多因素下，近年其實已經陸續通過不少癌症藥物，未來也期待在小細胞肺癌上的給付能更周全；身為醫師除會讓患者知道有哪些藥物可選擇外，甚至也會幫忙爭取加入臨床試驗的機會，新的藥物與療法都陸續研發中，相信未來會有更多治療武器問世，因此鼓勵患者積極治療、勿輕易放棄，以幫自己爭取更多的機會與時間。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59419
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