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俄羅斯人最愛越南「這地方」！嚴格控管人數　打造最美渡假天堂

▲越南中部芽莊的情人島堪稱人間天堂。（圖／越南水晶灣集團提供）
▲越南中部芽莊的情人島堪稱人間天堂。（圖／越南水晶灣集團提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

位於越南中部芽莊的情人島，由俄羅斯人經營的渡假島，有別於其他景點充滿亞洲臉孔，情人島嚴格控管人數，且拒絕接待中國團，因此上島後往往只會看到台灣人、俄羅斯人或是韓國人。這座島完全走「世外桃源」路線，遊客可以自由選擇遊玩方式。

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情人島上設有多個休憩景區，遊客可以選擇睡在沙灘躺椅、夢幻白帳或是懶人沙發，而岸邊則有免費的獨木舟可自由借用，島上有豐富的酒類和軟性飲料可自行取用，也會提供百匯讓遊客食用，且上島後毋須再支付任何費用。

▲情人島設有多個浮誇的創意造景，提供遊客自由拍照。（圖／記者攝於2023.09.22）
▲情人島設有多個浮誇的創意造景，提供遊客自由拍照。（圖／記者攝於2023.09.22）
而情人島也設有多個浮誇的創意造景，提供遊客自由拍照，且島上不定時舉辦電音派對和泡泡派對，讓喜愛狂歡的遊客也有地方可以去。另外也提供額外付費的拖曳傘，讓喜愛追求刺激的遊客也能玩得盡興。

越竹航空在9月20日開通台灣飛越南的直航，讓台灣旅客可以直接飛到芽莊。過去想來芽莊，台灣旅客需要先飛到越南一線城市如河內或胡志明市，光到達芽莊就要花上9至16小時，非常耗時耗力；但現在來芽莊，已有越竹航空開通從台灣到芽莊的直航，只需要3小時便能立即欣賞芽莊的美麗海岸線，讓台灣旅客可以更方便地抵達渡假勝地，在芽莊能進行跳島行程、享受度假村設施和前往市區的夜市，堪稱人間天堂。

▲情人島充滿度假氛圍，遊客可以盡情享受世外桃源。（圖／記者攝於2023.09.22）
▲情人島充滿度假氛圍，遊客可以盡情享受世外桃源。（圖／記者攝於2023.09.22）

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