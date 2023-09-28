2萬戶今領錢了！第四波3萬元房貸補貼入帳　7.3萬戶退件原因公開

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第四批合格戶支持金 將於中秋節前夕存入帳戶
國土署表示，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」第四批合格戶甫經核定，國土署及300多家金融機構加緊作業，今（28）中秋節前夕將3萬元支持金撥至申請人約定繳納貸款本息帳戶中，款項會顯示「行政院發」字樣，請民眾多加留意。
此外，國土署也強調，合格戶若未開設約定繳納貸款本息帳戶，經金融機構通知後，仍未洽該機構提供本人或本人指定帳戶，金融機構會再進一次以雙掛號寄至申請人戶籍地址，如果超過2個月仍未提供帳戶，將會被視為放棄請領支持金且不得再請領。
「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」申請資格，包含：一、合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額。二、合計持有房屋1戶以內。三、原始核貸金額，臺北市住宅為新臺幣850萬元以內；其他直轄市、縣(市)住宅為新臺幣700萬元以內。四、110年各類所得總額合計於新臺幣120萬元以內。五、資格認定基準日為112年2月28日。
申請截止日為今年12月29日下午5時止，請至「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/提出申請。民眾如對申請支持專案有疑問，歡迎於週一至週五早上8時至下午6時，撥打諮詢專線（02）2162-1239洽詢服務人員。
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