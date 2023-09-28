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2萬戶今領錢了！第四波3萬元房貸補貼入帳　7.3萬戶退件原因公開

▲第四波3萬元房貸補貼今入帳，共計有2萬307戶可領到3萬元。（圖／資料照片）
▲第四波3萬元房貸補貼今入帳，共計有2萬307戶可領到3萬元。（圖／資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

快開銀行APP、存摺刷起來，第四波3萬元房貸補貼今（28）入帳！內政部6月1日推「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，1戶一次性給3萬元房貸補貼，截至昨（27）已超過69萬戶申請案，累計43萬2081戶合格戶，第四波2萬307戶合格戶，預計在中秋節前夕能領到3萬元支持金。此外，國土署也提醒，3萬元房貸補貼申請時間至今年12月29日下午5時止，請把握最後倒數3個月的申請時限。

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國土署指出，專案截至目前已核定43萬2081戶，執行率近8成，其中第三批駁回案共7萬3868件，駁回原因最多以「無購置住宅貸款（或非屬購置住宅貸款）」約2萬6千多戶，其次依序為「110年各類所得總額合計逾新臺幣120萬元」約1萬8千戶、「無持有房屋或持有1戶以外其他房屋（含共有房屋）」約有1萬2千戶。

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▲「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」申請資格，通過就可一次領３萬元房貸補貼。（圖／內政部提供）
▲「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」申請資格，通過就可一次領３萬元房貸補貼。（圖／內政部提供）
第四批合格戶支持金　將於中秋節前夕存入帳戶
國土署表示，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」第四批合格戶甫經核定，國土署及300多家金融機構加緊作業，今（28）中秋節前夕將3萬元支持金撥至申請人約定繳納貸款本息帳戶中，款項會顯示「行政院發」字樣，請民眾多加留意。

此外，國土署也強調，合格戶若未開設約定繳納貸款本息帳戶，經金融機構通知後，仍未洽該機構提供本人或本人指定帳戶，金融機構會再進一次以雙掛號寄至申請人戶籍地址，如果超過2個月仍未提供帳戶，將會被視為放棄請領支持金且不得再請領。

▲第三波「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」今入帳，款項將註明「行政院發」字樣。（圖／翻攝PTT）
▲「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」3萬元房貸補貼入帳，款項將註明「行政院發」字樣。（圖／翻攝PTT）
「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」申請資格，包含：一、合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額。二、合計持有房屋1戶以內。三、原始核貸金額，臺北市住宅為新臺幣850萬元以內；其他直轄市、縣(市)住宅為新臺幣700萬元以內。四、110年各類所得總額合計於新臺幣120萬元以內。五、資格認定基準日為112年2月28日。

申請截止日為今年12月29日下午5時止，請至「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/提出申請。民眾如對申請支持專案有疑問，歡迎於週一至週五早上8時至下午6時，撥打諮詢專線（02）2162-1239洽詢服務人員。

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