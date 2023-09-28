▲朱芯儀從乳癌畢業、頂真髮亮相　老公摸義乳觸感：很棒

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朱芯儀坦言，一開始得知罹癌時不禁抱怨「為什麼是我？」走過焦慮、徬徨、恐懼、低潮，她抱持正面心態，告訴自己「清除所有壞細胞，重建我的人生，好好去做治療。」歷經乳房切除手術、化療掉髮與腸胃不適等副作用，終於結束療程並長出新頭髮，她表示很喜歡自己現在的樣子，目前持續健康飲食、規律運動與回診觀察。
切除乳房對於許多乳癌患者是莫大打擊，朱芯儀原本擔心影響身體外觀與演藝工作，但先生很尊重她的選擇，因此交由醫師評估最適合的重建方式。重建手術中雖然略有疼痛感，但這代表神經長回來，身體健康有進步。相較不少患者因罹癌而夫妻離異，朱芯儀很感謝先生的陪伴，直呼他是最好的隊友。
朱芯儀向乳癌病友呼籲，癌症不可怕，可怕的是不敢治療，現在醫療資訊和資源都比以前更多，呼籲癌友勇於治療，「我都可以了，妳們一定都可以。」
重建乳房也重啟人生與自信根據衛生福利部署109年癌症登記資料及111年死因統計顯示，乳癌是我國女性癌症發生率第1位及死亡率第3位，每年新增約1.5萬名病人，2022年乳癌就醫人數更超過16萬人。
知名乳房外科醫師江坤俊受邀擔任公益大使，談及不少患者畏懼手術與切除乳房，拖延治療導致腫瘤越長越大、甚至潰爛，曾收治一位女老師，腫瘤長到將近8公分大！他進一步表示，以前手術主要是切除全乳，患者不僅內衣穿不好，甚至不敢面對丈夫；現今已有乳房重建手術，能讓患者不再勉強接受身形的遺憾，及早治療預後佳，女老師也能勇敢穿泳裝找回美麗自信。
為幫助無力負擔乳房重建的病友，「曼陀粉紅公益計畫」已幫助35位弱勢患者完成重建，響應醫院更達到32家。台灣年輕病友協會理事長潘怡伶身為乳癌過來人，深深體認重建不只完整身體，更能修復被疾病打擊的心靈，「就像整裝再出發，不再覺得自己是病人」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59443
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