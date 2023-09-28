▲會胖是因為食物停留太久？中醫總院長教飲食順序、細節瘦得更健康！

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陳建輝總院長表示，所有的胖都和「吃」有關，會造成身體肥胖的主要原因，往往並不是吃得太多，很多時候其實是在吃的步驟上出了問題，使食物在身體內停留太久，停留的時間越久，越容易造成肥胖的體形。
反之，越能夠很快的被消化代謝掉，就越不易形成身體的負擔，也就不會引發脂肪的堆積，自然也就不會發胖。若每餐都讓血糖上升的速度變緩慢，不但能減少高血糖的總量，也能降低胰島素的快速分泌，不讓脂肪太快地堆積。因此「進食順序」是想要健康瘦身的人，應該要注意的飲食細節。
別讓食物停太久！調整飲食順序助減重、養生。
【順序１先清湯】
先喝湯的好處：陳建輝總院長建議，吃飯前可先喝點湯，如同運動前做些暖身一樣，除了增飽腹感、降低食慾，也可減輕胃的刺激，對胃有保護作用，也如同給消化道加了潤滑劑，防止乾硬食物刺激消化道粘膜，有益於胃腸對食物的消化和吸收，更有助減少食道炎、胃炎等發生。
留意別喝湯長胖：不過，由於湯汁能在小腸中均勻分散，營養物質很容易被消化吸收，所以要防止喝湯長胖，應選擇喝清湯類，儘量少用高脂肪、高熱量的食物煮湯。或者，最好在燉湯的過程中將多餘的油脂去除。延長喝湯時間也很有幫助。
每餐建議喝湯量：各餐的份量，早餐前可喝多一些，因一夜睡眠後，人體水分損失較多；一般中、晚餐前以半碗湯為宜。喝湯時間以飯前20分鐘左右為佳，吃飯時也可緩慢少量喝湯。
【順序２吃蔬菜】
先吃蔬菜的好處：陳建輝總院長表示，想健康瘦身，一定要把握一個原則，熱量低的高纖維食物要先吃，例如蔬菜。事先補充食物酵素與膳食纖維，可幫助腸胃更容易消化食物，且蔬菜含有豐富的維生素、礦物質，以及幫助人們預防疾病的「植化素」。蔬菜也可以防止吃進來的營養素被快速吸收，這對於延緩血糖上升非常有幫助。
吃菜關鍵「五顏六色」：因此，要養成良好的飲食習慣，就是每一餐把所有五顏六色的蔬菜都夾到盤中。也特別注意，蔬菜的烹煮應儘量用水煮、清炒，不要放太多油或是肉炒。
【順序３蛋白質】
先吃蛋白質的好處：陳建輝總院長指出，攝取碳水化合物前先吃蛋白質食物，包含豆、魚、蛋、肉等，此時吃能防止血中的能量如洪水般襲來，進而發揮穩定人體吸收營養素的功能。另也有助避免「糖化」，也就是多餘的糖分附著於蛋白質上的現象，長期而言，可能造成皺紋或黑斑等老化現象等問題。
建議烹調方式：也建議避免高溫油炸、煎的方式烹調，以蒸、燉、滷的方式烹調為佳，以免熱量會增加，還容易產生致癌物。
【順序４澱粉類】
最後吃飯、麵的好處：陳建輝總院長表示，最後吃飯、麵可以延緩血糖上升。此時應該不會感覺飢餓，就不會不小心攝取過多的高澱粉食物。這樣不但能均衡飲食，也能減少熱量攝入。當然，如果能把白米飯換成五榖飯或糙米飯，對於體質量的控制更有幫助。
不可省略、也不用硬吃完：想要健康瘦身，澱粉的攝取不能省略，因為會影響血糖的平衡，身體更容易產生飢餓感，但如果已經吃飽，就不要勉強吃光飯量，我們還是能從蔬菜或水果中攝取到必需的碳水化合物。
【吃水果】
飯前吃？飯後吃？陳建輝總院長表示，水果要空腹吃，還是要飯後吃，其實看個人狀況而定。例如糖尿病患者、想要瘦身者就不宜空腹吃水果，因為水果屬單醣類食物，而且很多水果的甜度很高，若是空腹吃水果，容易使血糖上升，刺激胰島素的分泌，並不利於瘦身。而有胃部疾病的人，或本身對寒性食物、偏酸食物較為敏感，空腹吃水果可能會造成胃部不適。
挑低升糖、兩餐之間吃：水果是極易被吸收，並不需要在胃內停留的食物。因此建議可在餐與餐之間當成點心吃。選項則建議多選擇甜度低的水果，如蕃茄、芭樂、蘋果等，以便穩定血糖，也可取代高熱量的零食，避免吃入過多的食物。
調整飲食順序助減重、養生，量力而為更有助身體健康！
陳建輝總院長也表示，飲食順序並不是每種都完美無缺、適合每個人，只需要在有辦法遵守的狀況下執行，若是沒辦法配合的話，就按照平時的方式進食即可，隨興的方式反而對人體健康較有益。只要記得稍稍調整進食順序，體重就會慢慢下降。在允許的狀態下，吃東西按照正確順序，也能瘦得健康。
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