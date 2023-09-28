心衰竭10年前就開始醞釀！心臟醫推「護心8招」即刻搶救健康

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馬偕醫院總院副院長、中華民國血脂及動脈硬化學會理事長葉宏一指出，高血壓、高血糖、高血脂的三高患者，未來得到心臟疾病的風險高於一般人，很多心臟疾病在發病前10年左右就開始慢慢醞釀，想保護心臟血管健康，把握8件與日常生活息息相關的事即可。
葉宏一指出，8項要點包括飲食、運動、吸菸、睡眠、體重、膽固醇、血糖、血壓等，其中飲食方面，要把握得舒（DASH）飲食，避免過度攝取鹽、糖、油脂，保持高纖維攝取，運動則要養成每週150分鐘以上中等強度以上運動習慣，並拒絕吸菸。
針對拒絕吸菸與戒菸一項，葉宏一特別提醒，有無吸菸對於壽命影響極大，即使只是接觸二手菸也會有影響，過去有調查發現，吸煙者本身與生活環境存在二手菸的民眾，平均壽命比未吸菸者少了7.4年。
此外，葉宏一進一步指出，睡眠是近年來才確定與心血管關聯性的因子，睡太多、睡太少都不好，建議民眾控制時間在7到9小時，體重則參考BMI與腰圍建議，最適合BMI數值是18.5到24、腰圍則是男性小於90公分，女性小於80公分，有三高者則要落實監測、確實控制病情。
葉宏一說，這8件事中，飲食、運動、吸菸、睡眠等4件是養成習慣的課題，體重、膽固醇、血糖、血壓等後4項則是要定期監測的項目，做好這8件事，除了保護心臟之外，也可以降低感染、癌症等其他疾病發生風險，讓全身都得到保護。