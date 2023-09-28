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國慶禮賓大使亮相！他像「太陽的後裔」韓星、小周興哲唱歌也好聽

▲銘傳大學今（28）日舉辦記者會，介紹今年30位國慶禮賓人員，其中有幾位神似歌手周興哲、「太陽的後裔」韓星晉久、少女時代的徐玄等。（圖／記者陳明中攝，2023.09.28）
▲銘傳大學今（28）日舉辦記者會，介紹今年30位國慶禮賓人員，其中有幾位神似歌手周興哲、「太陽的後裔」韓星晉久、少女時代的徐玄等。（圖／記者陳明中攝，2023.09.28）

記者李琦瑋／台北報導

10月即將迎接國慶大典，每年典禮上總會看到笑臉盈盈的禮賓人員穿梭其中，不只提供最高品質服務，也讓外賓留下深刻印象，銘傳大學今（28）日舉辦記者會，介紹今年的國慶禮賓人員，並公開行前預備工作，揭密如何進行化妝、髮飾、服儀等方面的服儀工作，其中有幾位禮賓人員特別吸睛，神似歌手周興哲、「太陽的後裔」韓星晉久、少女時代的徐玄等。

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▲銘傳大學國慶禮賓大使今（28）日開場就帶來王心凌的《愛你》舞蹈。（圖／記者陳明中攝，2023.09.28）
▲銘傳大學國慶禮賓大使今（28）日開場就帶來王心凌的《愛你》舞蹈。（圖／記者陳明中攝，2023.09.28）
銘傳大學今年選出30位男女學生擔任國慶禮賓人員，記者會開場就帶來熱情洋溢的舞蹈表演，並秀出多國語言，客家話、韓語、泰語等，祝福中華民國生日快樂。

▲身高189公分的駱廷飛是首次擔任國慶禮賓人員，常被人說長得像周興哲，今天也大方帶來一段歌曲。（圖／記者陳明中攝，2023.09.28
▲身高189公分的駱廷飛是首次擔任國慶禮賓人員，常被人說長得像周興哲，今天也大方帶來一段歌曲。（圖／記者陳明中攝，2023.09.28
身高189公分的學生駱廷飛是首次擔任國慶禮賓人員，常被人說長得像周興哲，他今天也大方唱了一小段「以後別做朋友」。

他說，周興哲唱歌很好聽、個性很溫和，自己的個性也很溫暖，希望把這份溫暖帶給國慶貴賓、帶來賓至如歸的感受；另外，兼職模特兒的身分，讓他能保持好的體態，讓他首次擔任禮賓人員就上手，今天也秀了一段專業的走台步。

▲銘傳大學國慶禮賓大使神似「太陽的後裔」韓星晉久、少女時代的徐玄。（圖／記者陳明中攝，2023.09.28）
▲銘傳大學國慶禮賓大使神似「太陽的後裔」韓星晉久、少女時代的徐玄。（圖／記者陳明中攝，2023.09.28）
隊長李嘉峻神似《太陽的後裔》男配角晉久，他說，自己覺得偏黑膚色、臉型、嘴唇蠻像晉久，感到很榮幸；第二次參加國慶是以隊長身分帶領團員，訓練上有針對行進演練做模擬，相信能在此次國慶大典上以最好的服務品質迎接各國貴賓。

今年大四的林宜緯是第三次參與國慶大典，神似徐玄，本身也會講韓文、喜愛韓國文化跟妝容，今天特別秀了一小段韓文的自我介紹。她說，會將過往經驗傳承給學弟妹、自己也會展現最好的服務，另外，過去2年受疫情影響，都會配戴口罩，特別著重在眼神，今年終於能脫下口罩服務，大家更專注在表情管理與微笑。

▲泰國華僑溫光祥是第二年參與國慶大典，今天帶來泰拳表演。（圖／記者陳明中攝，2023.09.28）
▲泰國華僑溫光祥是第二年參與國慶大典，今天帶來泰拳表演。（圖／記者陳明中攝，2023.09.28）
泰國華僑溫光祥是第二年參與國慶大典，今天帶來泰拳表演，並分享泰國與台灣國慶活動的不同，他說，泰國國慶大典沒有禮賓大使團，因此在台灣擔任禮賓大使是很難得的機會，每年都很期待參加台灣的國慶大典。

另外，銘傳大學此次也安排來自巴西、斯洛伐克以及貝里斯等國際生藉由禮賓接待，體驗台灣國慶文化，讓他們穿著整齊的禮賓服裝，體驗禮賓接待訓練。

▲銘傳大學國慶禮賓大使今（28）日亮相，展現專業的接待服務。（圖／記者陳明中攝，2023.09.28）
▲銘傳大學國慶禮賓大使今（28）日亮相，展現專業的接待服務。（圖／記者陳明中攝，2023.09.28）
來自巴西的學生Letícia Teixeira（張綺霞）表示，過去在巴西從來沒有體驗過接待服務，透過這次密集訓練，真的很佩服擔任禮賓大使的同學，能夠長時間保持優雅又有耐心地指引賓客，真的很不容易。

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