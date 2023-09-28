高雄又爆食安疑慮？國民黨陳美雅：我們不要就這樣算了
高雄再爆食安事件，高雄某知名燒肉店離職員工向媒體爆料，該燒肉店出現食安疑慮，對此國民黨立委參選人、市議員陳美雅怒批高雄食安問題連環爆，每次出事市長陳其邁和衛生局說要改善，但補了東牆、又破了西牆，陳美雅質疑市府到底有沒有好好重視高雄的食安問題，如果有，為什麼食安事件會一再上演？
記者鄭婷襄／高雄報導
陳美雅表示，從冰店中毒案到熱炒店滑蛋案，再到近日進口蛋日期問題，及昨日披露民眾買到發黑臭雞蛋，陳美雅驚呼高雄到底怎麼了，最基本食品衛生安全連環爆，陳美雅說每次民意代表出來發聲以後，市府先上演大動作稽查的戲碼，罰完錢拍拍屁股就沒事了嗎？
陳美雅質疑，難道市府和衛生局都是出了問題才去稽查嗎？平常對食安工作的督導有在進行和落實嗎，出了事情才在後續開罰與補救，陳美雅說人民的健康不應該如此被傷害！
議員許采蓁也說，市民對高雄食安的信心不斷遭受打擊，比起不斷舉辦大型美食系列活動告訴大家有什麼好吃，市府更重要的是如何找回民眾對食安的信心，告訴大家怎麼吃比較安全。
陳美雅表示，高雄的食安問題不斷爆發，嚴正要求市府應該要啟動食安稽查的工作，議會開議也會針對食安問題向陳其邁市長就教，請高雄市政府還給高雄市民一個安全、衛生、安心的用餐品質跟環境，陳美雅也呼籲民進黨的民意代表，不要因為完全執政，就把食安問題視而不見，你我都會成為下一個受害者，面對食安問題「我們不要就這樣算了」。