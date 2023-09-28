劉冠廷求婚成功爆雙喜臨門！搭情色片日本女星「前進東京影展」
由侯孝賢、小坂史子及林逸心擔任監製的電影《老狐狸》，將於東京國際影展「世界焦點」單元世界首映，導演蕭雅全屆時將率領劉奕兒和白潤音，以及剛求婚女友孫可芳成功的劉冠廷一起出席。此片與日本淵源頗深，除了日本東映Video株式會社擔任出品方之一，曾演出情色電影《愛的放題》受到注目的日本女星門脇麥，也特別參演本片。
記者黃雅琪／綜合報導
蕭雅全2018年電影《范保德》曾入選鹿特丹國際影展，時隔5年新作《老狐狸》則先在東京影展首映，他難掩喜悅：「幾年的心血終於要跟觀眾見面，心裡當然很開心。其實無論《老狐狸》在哪裡登場，我都一樣興奮緊張。」2年前日本東映video讀完劇本後表示：「這個故事有超越地域的能力。」因緣際會先在日本舉行首映，蕭雅全說：「給了我一個觀察日本觀眾對它的反應的機會。」
獲悉電影將先在東京影展登場，劉冠廷開心透露：「很開心《老狐狸》能來到東京影展，這是一部溫暖的作品，希望你們會喜歡。」劉奕兒表示：「很榮幸這部電影可以在東京影展和大家見面，也期待『林珍珍』這個角色能帶給觀眾不一樣的感受和體驗。」白潤音則興奮喊話：「東京影展我來了！很開心《老狐狸》可以來日本世界首映，相信日本的觀眾朋友們會喜歡這部電影。」
此片邀請日本女星門脇麥參演，蕭雅全談到合作契機：「我是透過監製小坂史子認識門脇麥的，她與經紀公司讀過劇本，喜歡這個故事，於是有了這個合作。」他透露門脇麥是個非常真性情的演員，無論表達與聆聽都很坦率。
憶及雙方因語言溝通發生的趣事，蕭雅全說：「我其實跟門脇麥說話時，偶爾會跟她開玩笑，可惜她聽不懂，偏偏透過翻譯，笑話就不有趣了！」門脇麥透過錄音檔學習中文台詞，目標要做到正確嘴型。蕭雅全稱讚道：「她最有味道的是眼神，當她沉默看著對手，眼神真是迷人。」《老狐狸》11月24日全台上映。