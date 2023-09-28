Lisa出現瘋馬秀觀眾席！撩人POSE讓百萬人暴動　女神：我等不及了

《哈利波特》2代鄧不利多逝世！金句「死亡是另一場冒險」成絕響

▲《哈利波特》2代「鄧不利多」演員李察·哈里斯（左）、邁可·坎邦相繼離世，電影金句「死亡是另一場冒險」成絕響。（圖／翻攝自IMDb、劇照）
▲《哈利波特》2代「鄧不利多」演員李察·哈里斯（左）、邁可·坎邦相繼離世，電影金句「死亡是另一場冒險」成絕響。（圖／翻攝自IMDb、劇照）

記者黃雅琪／綜合報導

改編自英國作家J·K·羅琳小說，同名系列電影《哈利波特》，第一代校長「鄧不利多」李察·哈里斯（Richard Harris）在演出前2部電影後離世。接演第二代「鄧不利多」的英國演員邁可·坎邦（Michael Gambon）也因肺炎離世，享壽82歲；「阿不思鄧不利多」電影經典名言：「死亡不過是另一場偉大的冒險」，令人不勝唏噓。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲英國籍兼愛爾蘭籍演員邁可坎邦（Michael Gambon）過世，終年82歲。（圖／翻攝網路）
▲電影《哈利波特》第二代「鄧不利多」英國籍演員邁可坎邦（Michael Gambon）過世，享壽82歲。（圖／翻攝網路）
邁可坎邦因為罹患肺炎，不幸於醫院中病逝，他的妻子與兒子發出聲明：「我們悲痛地宣布邁可坎邦爵士去世。」證實他在醫院由親人陪伴著走完最後一程。其實電影《哈利波特》前2部《哈利波特：神秘的魔法石》、《哈利波特：消失的密室》，演出校長「阿不思鄧不利多」的是英國演員李察·哈里斯（Richard Harris），許多人至今都以為是同一人，李察2002年診斷出患有霍奇金淋巴瘤，病逝於倫敦大學學院醫院，享壽72歲。

▲電影《哈利波特》2代「鄧不利多」演員相繼過世。（圖／翻攝網路）
▲電影《哈利波特》2代「鄧不利多」演員相繼過世。（圖／翻攝網路）
「死亡實際上就像是經過漫長的一天之後，終於上床休息了。對於頭腦十分清醒的人來說，死亡不過是另一場偉大的冒險。」這段話是電影《哈利波特》中，英國魔法學校霍格華茲的校長「阿不思鄧不利多」的經典名言；前後飾演該角色的演員相繼過世，這段話再度勾起影迷無限念想。

快訊／《哈利波特》鄧不利多演員邁可坎邦離世　享壽82歲　

「哈利波特」丹尼爾親揭寶寶性別　宣告將停工當奶爸

《哈利波特》金妮懷孕！邦妮萊特「手捧孕肚」嗨喊：我們有寶寶了

33歲哈利波特當爸了！丹尼爾雷德克里夫「父愛爆棚」推嬰兒車現蹤

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞