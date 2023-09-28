《哈利波特》2代鄧不利多逝世！金句「死亡是另一場冒險」成絕響
改編自英國作家J·K·羅琳小說，同名系列電影《哈利波特》，第一代校長「鄧不利多」李察·哈里斯（Richard Harris）在演出前2部電影後離世。接演第二代「鄧不利多」的英國演員邁可·坎邦（Michael Gambon）也因肺炎離世，享壽82歲；「阿不思鄧不利多」電影經典名言：「死亡不過是另一場偉大的冒險」，令人不勝唏噓。
記者黃雅琪／綜合報導
邁可坎邦因為罹患肺炎，不幸於醫院中病逝，他的妻子與兒子發出聲明：「我們悲痛地宣布邁可坎邦爵士去世。」證實他在醫院由親人陪伴著走完最後一程。其實電影《哈利波特》前2部《哈利波特：神秘的魔法石》、《哈利波特：消失的密室》，演出校長「阿不思鄧不利多」的是英國演員李察·哈里斯（Richard Harris），許多人至今都以為是同一人，李察2002年診斷出患有霍奇金淋巴瘤，病逝於倫敦大學學院醫院，享壽72歲。
「死亡實際上就像是經過漫長的一天之後，終於上床休息了。對於頭腦十分清醒的人來說，死亡不過是另一場偉大的冒險。」這段話是電影《哈利波特》中，英國魔法學校霍格華茲的校長「阿不思鄧不利多」的經典名言；前後飾演該角色的演員相繼過世，這段話再度勾起影迷無限念想。