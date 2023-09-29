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NBA／湖人主帥不在乎Lillard與字母哥組合　新賽季將從防守做起

▲湖人總教練Darvin Ham不在乎Giannis Antetokounmpo、Damian Lillard組合，新球季要求球隊從防守做起。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人總教練Darvin Ham不在乎Giannis Antetokounmpo、Damian Lillard組合，新球季要求球隊從防守做起。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

密爾瓦基公鹿（NBA）透過三方交易得到Damian Lillard，將聯手兩屆MVP「字母哥」Giannis Antetokounmpo，其中湖人主帥Darvin Ham在29日媒體日上也給出看法，「事情就是這樣，交易已經達成了，我並不在乎他們的陣容如何，新賽季我只專注於湖人，我們將從防守做起。」

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談到新賽季如何做出改變，Darvin Ham則直言，「我們需要投籃能力，更需要盡最大努力去防守，陣容變得更年輕，更有運動能力，但我希望球隊能改善轉換防守的能力（換防）。」

Darvin Ham也談到新賽季湖人的陣容將會如何配置，「後場先發球員將會是D’Angelo Russell與Austin Reavers，至於可以幫助LeBron James, Anthony Davis, Reaves 以及Russell身邊的前場三號位和五號位，將在訓練營中有定案。」

Darvin Ham更透露，「新賽季雖已跟Anthony Davis達成協議讓他從四號位（大前鋒）出發，但仍會讓他在四號位與五號位（中鋒）之間上陣比賽。」

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