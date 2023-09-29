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連假首日國道南下塞！中投紫爆、國5塞到16點　好走時段看這邊

▲連假首日國道南下路段壅塞，中投、霧峰紫爆，國5塞到16點，高公局建議好走時段。（資料照片／記者許若茵攝）
▲連假首日國道南下路段壅塞，中投、霧峰紫爆，國5塞到16點，高公局建議好走時段。（資料照片／記者許若茵攝）

記者李琦瑋／台北報導

連假首日國道南下路段壅塞，上午11點，國1內湖－東湖北向路段紫爆，時速每小時17公里，國3烏日－中投、中投－霧峰南向路段也低於20公里，達到紫爆。高公局預估本日交通量為123百萬車公里，並公布8大壅塞路段車潮緩解時間，其中國5南向16點後車潮逐漸舒緩。

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高公局指出，截至上午9點止，國道全線交通量為29.7百萬車公里 預估本日交通量為123百萬車公里；國5南向雪隧通過量為1萬9337輛次，較去年中秋連假同期減少4%。

針對上午車流狀況，高公局指出，國1北向仁德至永康路段車多壅塞，已回堵約6公里；國1北向岡山至高科路段車多壅塞，已回堵約7公里；國10東向燕巢至燕巢系統路段回堵約7公里；國3南向田寮至中寮隧道路段回堵約6公里。國5部分，南向南港石碇路段8點15分車多壅塞，南向石碇坪林路段8點15分路況正常。

針對今天路況預測，高公局預報員謝東宏指出，北區部分，國5南向南港系統至頭城路段，將塞至16點，國1北向圓山至大華系統路段13點以後紓解；國1南向楊梅至新竹17點後車流緩解，國3南向土城至關西16點後車流緩解。

中區部分，國1南向彰化系統至埔鹽系統15點後車潮緩解、國3南向快官至霧峰系統及國3南向草屯至名間路段，預計在中午12點前會有車多情形。南部地區，國10東向鼎金系統至燕巢系統車流集中在中午之前。

今天相關疏導措施包括5至12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0至12點封閉國5石碇及坪林南向入口、6至12點西部國道南向高乘載管制、單一費率、0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

謝東宏提醒，今天以南向車流為主，建議西部國道在中午12點後出發，國道5號上午車流逐漸出現，建議在17點後出發（往宜蘭8點後出發）；針對北向用路人，建議西部國道在12點前（中部）出發，國道5號在9點前出發。

替代道路部分，謝東宏建議國1、國3改走台61線，南投往返台中地區改走台63線，霧峰往返台中以北改走台74線或國4，宜蘭往台北地區可以改走台9線。

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