連假首日國道南下塞！中投紫爆、國5塞到16點　好走時段看這邊

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針對上午車流狀況，高公局指出，國1北向仁德至永康路段車多壅塞，已回堵約6公里；國1北向岡山至高科路段車多壅塞，已回堵約7公里；國10東向燕巢至燕巢系統路段回堵約7公里；國3南向田寮至中寮隧道路段回堵約6公里。國5部分，南向南港石碇路段8點15分車多壅塞，南向石碇坪林路段8點15分路況正常。
針對今天路況預測，高公局預報員謝東宏指出，北區部分，國5南向南港系統至頭城路段，將塞至16點，國1北向圓山至大華系統路段13點以後紓解；國1南向楊梅至新竹17點後車流緩解，國3南向土城至關西16點後車流緩解。
中區部分，國1南向彰化系統至埔鹽系統15點後車潮緩解、國3南向快官至霧峰系統及國3南向草屯至名間路段，預計在中午12點前會有車多情形。南部地區，國10東向鼎金系統至燕巢系統車流集中在中午之前。
今天相關疏導措施包括5至12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0至12點封閉國5石碇及坪林南向入口、6至12點西部國道南向高乘載管制、單一費率、0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
謝東宏提醒，今天以南向車流為主，建議西部國道在中午12點後出發，國道5號上午車流逐漸出現，建議在17點後出發（往宜蘭8點後出發）；針對北向用路人，建議西部國道在12點前（中部）出發，國道5號在9點前出發。
替代道路部分，謝東宏建議國1、國3改走台61線，南投往返台中地區改走台63線，霧峰往返台中以北改走台74線或國4，宜蘭往台北地區可以改走台9線。