文華Café新增營業時段！平日午餐1380元起　全台新開吃到飽一次看

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美食直送上桌，首推海陸雙饗宴「炙烤美國Prime牛小排及澎湖龍蝦」，主廚選用美國穀飼牛排先煎後再炙烤，呈現外表酥脆焦香、肉質柔嫩多汁的口感與風味，配上肉質彈牙鮮美的澎湖龍蝦，還有松露紅酒醬，每位餐價1,980元+10%。
肉食控絕不能錯過12盎司的「爐烤葛瑪蘭戰斧豬排」，主廚將宜蘭葛瑪蘭的戰斧豬以低溫63°舒肥一小時，再爐烤上色，外酥內嫩又多汁的口感，再搭配特調焦糖蘋果醬和焦糖無花果，酸甜中保留肉汁香氣，每位1,680元+10%。另有以慢燉義式西西里紅醬為基底的「嫩煎挪威鮭魚」、「鮮蟹海鮮燉飯」等。
此次文華Café「平日午間饗．吃．吧」的沙拉吧選用於室內生產的高級水耕蔬菜，包括綠探戈生菜、紅探戈生菜、綠火焰萵苣苣等，另有一系列冷肉盤，包括鹹香的義大利沙拉米(Salami)、伊比利火腿(Iberico Mafresa)和拜庸火腿((Bayonne Ham)等，當然還有精品級手工甜點，包括：焦糖香蕉巧克力慕斯、反轉青蘋果派與鐵觀音鳳梨泡芙等。另外亦可以選擇不點用主菜，僅無限暢享沙拉吧、主廚例湯、精品手工甜點吧與鮮榨果汁、咖啡與茶，每位僅需1,080元+10%。
📍饗食天堂LaLaport台中店
另外，饗賓餐旅旗下國民Buffet「饗食天堂」也於台中三井LaLaport 南館3樓推出第11家分店，全店414坪、共376個座位，是中部最大的分店。饗食天堂LaLaport台中店承襲「一餐區一主題」規劃，7.0升級版的「八大餐區」人氣料理「烤澎湖鮮蚵」、「炙燒松露干貝握壽司」、現煮「鮮蚵虱目魚湯」等，兒童餐檯則有最受孩子們喜愛的迷你「漢堡堡」、港點推車「松露玉筍鮮蝦餃」等。
開幕期間除了推出以台中人極致熱愛的東泉辣椒醬入菜的「竹筍鮮菇燴東泉辣醬雞丁」、「香煎鱸魚佐蕈菇醬」外，還有大甲芋頭研發做成四道香芋料理，並獨家和台灣知名精釀啤酒「金色三麥」合作，提供專為Z世代打造的2023新品「晃晃白啤」，無限暢飲，更以台中餐飲標的東泉辣椒醬、太陽餅，做成風味獨特且只送不賣的「饗味台中巧克力」限量開幕禮。
📍旭集天母店
饗賓餐旅旗下高人氣和食料理Buffet「旭集 和食集錦」開設第四家分店，進駐大葉高島屋，旭集天母店全店498坪，共344個座位，規劃九大餐區，一餐區一名店的設計概念，集合呈現日本料理最完整的美食體驗。
旭集表示，餐台上取餐率極高的超夯菜色包含醬香軟嫰「烤鰻魚串」、餐台秒殺「炭烤牛舌」、外酥內Q「海老春雨揚」、清鮮甜美「鮑魚土瓶蒸」、「每日現流鮮魚生魚片」、各式「現握炙燒握壽司」及日式「和果子」、現做「秋栗焙茶銅鑼燒」等。開幕期間，特推出時令盛產的劍筍特色料理，鹹香脆口「醬烤劍筍牛肉卷」、煙燻Q彈「黃金劍筍焙根卷」以及海味十足「海膽明太子焗海鮮」、外酥內軟「香炸酪梨甜蝦」等海陸限定料理。
📍甩鍋雞全台首家
韓國炒雞品牌「甩鍋雞」來台首店進駐台北西門町，每人469元，提供7種口味炒雞、炒豬吃到飽，炒鍋吃完可加高湯變火鍋，自助吧還有韓式炸雞、披薩、魚板湯無限吃。昨(28)日正式開幕，至9月30日推出2人同行1人免費，相當於「買1送1」，每人爽吃平均不到258元。
甩鍋雞在韓國分店多達180家，以炒雞為主打餐點，使用雞肉及各式蔬菜，透過甩鍋方式大火翻炒，再加入韓國進口醬料。炒雞口味有5種（BBQ醬炒雞／蜂蜜醬香雞／經典春川雞／麻舌辣喉雞／狠角色辣雞），炒豬則有2種口味（辛奇泡菜豬／韓流粉紅豬）。
採用半自助式吃到飽模式，主菜炒雞現點現炒，炒至8分熟後上桌，消費者可在自助吧準備各種配料，依照自己的喜好加入燉雞中，主鍋在限時100分鐘內皆可無限續點，最後還能加高湯煮成火鍋，再加入牛肉片、豬肉片、雞肉等，主打「一鍋好幾吃」。另有白飯、韓式炸雞塊、火腿、海苔等，都可無限取用。