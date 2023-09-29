連假首日國道追撞回堵6公里！下午4地雷路段曝、王國材提塞車對策

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天上午國道有3處交通事故，包括6點21分於國3南向51.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於6點29分排除，造成後方車流回堵6公里；7點15分於國1南向231公里處發生1輛小客車撞護欄翻車事故，占用內線車道，於7點35分排除，造成後方車流回堵2公里；9點30分於國3南向191.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於9點36分排除，造成後方車流回堵3公里，雖均已儘速排除，惟仍導致車輛回堵。
高公局預判今天下午重點壅塞路段，國1南向楊梅-新竹塞至17點、彰化系統-埔鹽系統塞至15點、國3南向土城-關西塞至16點、國5南向南港系統-頭城塞至16點。
高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，另建議國5南向用路人儘量於17點後出發，節省寶貴時間。呼籲民眾多利用公共運輸，如自行開車請善用時間、空間分流，短途不上國道，南北長途利用台61線替代國1國3。
另外，王國材今天一早視察中秋節國道疏運，提出「6長遠計劃」改善塞車問題，包括北部從五堵到汐止、新竹路段從楊梅到頭份、以及中部從后里到大雅路段，都有拓寬計畫，可以解決從北部到中部的塞車問題；南部也正在啟動國7，最快在2030年完工，因為是跟國1平行，可以改善南部路段。
至於國5路段，王國材說，現在正進行2項計畫，包含國5尾端直接接蘇花改，及蘇花安計畫，希望可以讓國5因為後端更順暢，全面改善相關問題。