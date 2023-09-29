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趕中秋搶訂春節出國超划算！韓國旅遊每人2萬起　早鳥折扣3000元

▲可樂旅遊即日起上架農曆春節全線商品，韓國或東南亞行程最低只要19,900元起，堪稱CP值超高，及早規劃下訂，還有機會折扣3000元。（圖／可樂旅遊提供）
▲可樂旅遊即日起上架農曆春節全線商品，韓國或東南亞行程最低只要19,900元起，堪稱CP值超高，及早規劃下訂，還有機會折扣3000元。（圖／可樂旅遊提供）

記者葉盛耀/綜合報導

趁著中秋節連假親友們聚會，可以好好規劃過年一起飛出國。可樂旅遊也提到，疫情後旅客出遊多傾向提早計畫，特別像是農曆春節等熱門時段，因為機位、飯店等供給有限。因應市場需求及便利旅客提早規畫，可樂旅遊即日起上架農曆春節全線商品，受歡迎的韓國等亞洲行程，最低只要1萬9900元起。而KKday，也有「春節英法兩國10日團」。及早規劃，都可再享每人團費3000元折扣。

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可樂旅遊表示，今年農曆春節假期比起以往並不算長，從2024年2月8日至2月14日僅7天，有預算及假期長度考量的旅客，可參考鄰近國家，如韓國或東南亞行程，最低只要1萬9900元起，若預算充足假期有限則首推國人最愛的日本；預算充足又不受請假天數限制的旅客，不妨可規劃請3天休12天或請2天休11天，就可來個歐洲、美加等長天數行程。

▲首爾之外，近年來國人也喜歡到釜山，過年團費每人最低只要1萬9900元起。（圖／可樂旅遊提供）
▲首爾之外，近年來國人也喜歡到釜山，過年團費每人最低只要1萬9900元起。（圖／可樂旅遊提供）
即日起至2023年11月30日前，凡報名春節全線之「祥龍賀歲新年系列團體」或日本線「蘋安賀歲新年系列團體」，並繳訂完成，可立即享有當團團費優惠折扣最高3000元，日本線「蘋安賀歲」系列行程更將於團體返國當日，於台灣機場致贈旅客日本進口蜜蘋果1箱（6顆裝）。

春節旅遊CP值最高，首推韓國！最低1萬9900元起就可開心到國外過年。且可樂旅遊別出心裁，特別於韓國新春系列行程中安排貼心的圍爐饗宴，於除夕夜當晚分別包下首爾、釜山與濟州等地的特色餐廳，讓旅客就算在國外也能感受滿滿年味，還規劃有熱鬧的互動遊戲，系列行程更安排入住鬧區星級酒店，方便旅客恣意逛街、血拚。

到日本過新年向來是國人熱愛的春節安排，建議行程有台灣市場獨家安排的日本環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」、九州升級入住「別府杉乃井溫泉飯店」與百選溫泉飯店「杖立觀光肥前屋」，更貼心規劃太鼓秀，為新的一年揭開熱鬧序幕。

▲到日本過新年向來是國人熱愛的春節安排，可樂旅遊安排台灣市場獨家的日本環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」。（圖／日本環球影城© Nintend提供）
▲到日本過新年向來是國人熱愛的春節安排，可樂旅遊安排台灣市場獨家的日本環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」。（圖／日本環球影城© Nintend提供）
另有諸多平日行程沒有的住宿與餐食升級，像是北海道道東搭乘網走流冰船體驗難得的北國風情、入住超夯星野度假村；道南升級入住3晚豪華溫泉飯店（綠之風、海峽之風、乃之風）、及市區飯店高樓層賞夜景享價值1萬5000日幣的和牛鐵板燒等。另外還有期間限定的「合掌村夢幻點燈」行程、季節限定樹冰美景，或搭乘「津輕暖爐列車」在列車上品嚐現烤魷魚並欣賞著車窗外的銀白色世界。

▲可樂旅遊也特別規劃合掌村特殊景點，冬季雪中的合掌村彷彿是童話故事中的薑餅屋，每年點燈祭更是吸引全球旅客爭相前往。（圖／可樂旅遊提供）
▲可樂旅遊也特別規劃合掌村特殊景點，冬季雪中的合掌村彷彿是童話故事中的薑餅屋，每年點燈祭更是吸引全球旅客爭相前往。（圖／可樂旅遊提供）
另針對美加地區極光，於春節期間規劃有8日與9日行程，帶領旅客到冰川健行、乘極光列車，體驗狗拉雪橇的趣味。針對純美國行程，春節期間則包裝NBA體驗行程，帶領旅客到到金州勇士隊主場欣賞精彩刺激的職業賽事。

▲針對美加地區極光，可樂旅遊也於春節期間規劃有8日與9日行程。（圖／可樂旅遊提供）
▲針對美加地區極光，可樂旅遊也於春節期間規劃有8日與9日行程。（圖／可樂旅遊提供）
至於KKday，也有「春節英法兩國10日團」，一次遊覽英國、法國兩地，前往知名景點包含大英博物館、羅浮宮、溫莎古堡、塞納河畔、凱旋門等地，並體驗當地特色美食，2024年2月8日出發，即日起預購每人團費折扣3000元後，售價13萬9900元，9月30日前下訂可再折1000元。

美西則推薦「春節美西三城9日團」，探訪大峽谷、布萊斯峽谷、錫安三大國家公園，及五大私房秘境，包含羚羊峽谷、馬蹄灣、包威爾湖、蘭峽谷水壩、彩虹巨石，並暢遊洛杉磯與拉斯維加斯，2月8日出發，即日起預購每人團費折扣3000元後，售價11萬9800元，9月30日前下訂，同樣再折1000元。

▲KKday也有「春節英法兩國10日團」，一次遊覽英國、法國兩地，前往知名景點包含大英博物館、羅浮宮等知名景點。（圖／KKday提供）
▲KKday也有「春節英法兩國10日團」，一次遊覽英國、法國兩地，前往知名景點包含大英博物館、羅浮宮等知名景點。（圖／KKday提供）

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