趕中秋搶訂春節出國超划算！韓國旅遊每人2萬起　早鳥折扣3000元

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即日起至2023年11月30日前，凡報名春節全線之「祥龍賀歲新年系列團體」或日本線「蘋安賀歲新年系列團體」，並繳訂完成，可立即享有當團團費優惠折扣最高3000元，日本線「蘋安賀歲」系列行程更將於團體返國當日，於台灣機場致贈旅客日本進口蜜蘋果1箱（6顆裝）。
春節旅遊CP值最高，首推韓國！最低1萬9900元起就可開心到國外過年。且可樂旅遊別出心裁，特別於韓國新春系列行程中安排貼心的圍爐饗宴，於除夕夜當晚分別包下首爾、釜山與濟州等地的特色餐廳，讓旅客就算在國外也能感受滿滿年味，還規劃有熱鬧的互動遊戲，系列行程更安排入住鬧區星級酒店，方便旅客恣意逛街、血拚。
到日本過新年向來是國人熱愛的春節安排，建議行程有台灣市場獨家安排的日本環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」、九州升級入住「別府杉乃井溫泉飯店」與百選溫泉飯店「杖立觀光肥前屋」，更貼心規劃太鼓秀，為新的一年揭開熱鬧序幕。
另有諸多平日行程沒有的住宿與餐食升級，像是北海道道東搭乘網走流冰船體驗難得的北國風情、入住超夯星野度假村；道南升級入住3晚豪華溫泉飯店（綠之風、海峽之風、乃之風）、及市區飯店高樓層賞夜景享價值1萬5000日幣的和牛鐵板燒等。另外還有期間限定的「合掌村夢幻點燈」行程、季節限定樹冰美景，或搭乘「津輕暖爐列車」在列車上品嚐現烤魷魚並欣賞著車窗外的銀白色世界。
另針對美加地區極光，於春節期間規劃有8日與9日行程，帶領旅客到冰川健行、乘極光列車，體驗狗拉雪橇的趣味。針對純美國行程，春節期間則包裝NBA體驗行程，帶領旅客到到金州勇士隊主場欣賞精彩刺激的職業賽事。
至於KKday，也有「春節英法兩國10日團」，一次遊覽英國、法國兩地，前往知名景點包含大英博物館、羅浮宮、溫莎古堡、塞納河畔、凱旋門等地，並體驗當地特色美食，2024年2月8日出發，即日起預購每人團費折扣3000元後，售價13萬9900元，9月30日前下訂可再折1000元。
美西則推薦「春節美西三城9日團」，探訪大峽谷、布萊斯峽谷、錫安三大國家公園，及五大私房秘境，包含羚羊峽谷、馬蹄灣、包威爾湖、蘭峽谷水壩、彩虹巨石，並暢遊洛杉磯與拉斯維加斯，2月8日出發，即日起預購每人團費折扣3000元後，售價11萬9800元，9月30日前下訂，同樣再折1000元。