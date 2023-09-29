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中秋烤肉開吃前先看！「真肉、假肉」一招分辨　營養師揭成分差異

▲今（29）日是一年一度的中秋節，許多人都已經開始生火準備烤肉了！但是在開始大吃美食之前，趕快先來聽聽來自專家的提醒。（圖／NOWnews資料照片）
▲今（29）日是一年一度的中秋節，許多人都已經開始生火準備烤肉了！但是在開始大吃美食之前，趕快先來聽聽來自專家的提醒。（圖／NOWnews資料照片）

記者潘毅/綜合報導

今（29）日是一年一度的中秋節，許多人都已經開始生火準備烤肉了！但是在開始大吃美食之前，趕快先來聽聽來自專家的提醒，營養師高敏敏就教學「真肉、假肉」分辨法，同時解釋兩者的成分差異，讓大家知道自己吃下肚的是什麼東西。

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高敏敏營養師日前在臉書粉專發文「中秋節就是要烤肉，但你吃的是真正的天然肉嗎？還是 重組肉、注脂肉，傻傻分不清楚呢？」隨後奉上真肉假肉分清楚的方法與成分細節差別！

📍天然肉
成分：是100%原肉 成分單純自然
特徵：用湯匙刮 可以出血水

❗重組肉
成分：碎肉塊+黏著劑+各種食品添加物
特徵：每片大小與外型相當一致
原料：牛局胛肉、品質改良劑、乳清蛋白、焦磷酸鈉、抗氧化劑、鹿角菜膠、牛肉精粉、大骨粉等

❗注脂肉
成分：原肉+飽和脂肪+各種食品添加物
特徵：油花像是蜘蛛網狀 均勻但不自然 🥄用湯匙刮可以刮出油脂
原料：牛肉、牛脂、葡萄糖、營黃添加劑、鹽、黏稠劑、酵母萃取物、乳清蛋白水解物、洋菜、品質改劑、抗氧化劑、調味劑、水果酵素粉

▲高敏敏分享中秋烤肉的肉品真假分辨方式。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲高敏敏分享中秋烤肉常出現的肉品真假分辨方式。（圖／高敏敏營養師授權提供）
高敏敏提醒，強烈提醒無肉不歡的人 吃東西前要了解自己吃下的食物，當然建議盡量減少注脂肉的攝取，擔心長期大量吃多 恐危害身體健康 像是腸胃不適、神經退化、加速機能老化、增加肝腎負擔。

食藥署也於111年7月1日起公告，注脂肉無論商品和販售餐廳，均須「標示」、並「僅供全熟食用」，但外食族飲食在外，注脂肉和天然原肉甚至是重組肉，可能真的會搞得一頭霧水，所以高敏敏也建議：「中秋節吃烤肉盡量以全熟為主，多吃其他蛋白質食物來替代高油脂的肉品（建議豆魚蛋肉 均衡攝取）或是購買肉品之前多觀察、挑選有食品標示的品項。

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