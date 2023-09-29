時代眼淚！Netflix DVD郵寄租賃正式落幕 最後一批寄出DVD不用還
時代的眼淚！Netflix的DVD郵寄租賃服務正式結束，Netflix於今（29）日寄出最後一批DVD，用戶們將不必歸還，可將DVD留作紀念，可以說是Netflix留給走入歷史的DVD時代最後的溫柔。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，如今以串流影音平台聞名的Netflix，其實最早是憑藉DVD郵寄租賃服務起家，1998年3月10日寄出的第一張DVD是《陰間大法師》（Beetlejuice），最盛時期擁有超過1600萬位DVD租賃客戶。為了與當時的DVD龍頭百視達（Blockbuster）競爭，Netflix選擇主打郵寄租賃服務，讓客戶在家不用出門就可以收到想看的DVD，並且推出包月制。這些特色，之後也成了網路串流影音的開端。
而在25年過去後，如今Netflix已經成為串流影音鉅頭，DVD租賃服務的客戶則僅剩不到100萬。Netflix的聯合創辦人藍道夫（Marc Randolph）表示，DVD租賃服務的結束讓他感到五味雜陳，不過大家都知道網路串流影音取代DVD的時刻已經到來。
藍道夫指出，自己從一開始就了解DVD的業務只是暫時性的，就像協助太空船升空的推進火箭，完成任務後就會掉落回地球，如今正是DVD返回地面的時刻了。
根據Netflix公布數據，25年來累計寄出52億張DVD給超過4000萬位客戶，最巔峰時期同時擁有超過1600萬位DVD租賃客戶，而最受歡迎的DVD是《攻其不備》。今年前半年，Netflix通過DVD租賃獲得的營收為6000萬美元，而同期間，影音串流的營收為65億美元。