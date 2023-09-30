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「哈利波特」哀悼鄧不利多：世界不再有趣　曝第六集拍攝難忘回憶

▲「哈利波特」丹尼爾·雷德克里夫（右）哀悼「鄧不利多」邁可·坎邦：「世界不再有趣」，曝第六集拍攝難忘回憶。（圖／翻攝自IMDb）
▲「哈利波特」丹尼爾·雷德克里夫（右）哀悼「鄧不利多」邁可·坎邦：「世界不再有趣」，曝第六集拍攝難忘回憶。（圖／翻攝自IMDb）

記者黃雅琪／綜合報導

愛爾蘭裔英國男演員邁可·坎邦（Michael Gambon），因主演電影《哈利波特》第二代校長「鄧不利多」廣為人知，日前因罹患肺炎離世，享壽82歲。電影主演們紛紛哀悼，「哈利波特」丹尼爾·雷德克里夫（Daniel Radcliffe）沉痛表示：「隨著邁可坎邦的去世，世界變得不再那麼有趣」，並透露兩人拍攝第六集《哈利波特：混血王子的背叛》時的難忘回憶。

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▲英國籍兼愛爾蘭籍演員邁可坎邦（Michael Gambon）過世，終年82歲。（圖／翻攝網路）
▲英國籍兼愛爾蘭籍演員邁可坎邦（Michael Gambon）過世，終年82歲。（圖／翻攝網路）
丹尼爾在聲明中表示：「隨著邁可坎邦的去世，世界變得不再那麼有趣，邁可坎邦是我有幸合作過的最出色、隨和的演員之一，儘管他才華洋溢，但我對他印象最深刻的是，他有多麼樂於工作。」

▲「哈利波特」丹尼爾·雷德克里夫（右）與「鄧不利多」邁可·坎邦在電影中有多場對手戲。（圖／翻攝自IMDb）
▲「哈利波特」丹尼爾·雷德克里夫（右）與「鄧不利多」邁可·坎邦在電影中有多場對手戲。（圖／翻攝自IMDb）
丹尼爾透露，邁可私下很會講故事和笑話：「他在與記者交談時，模糊事實與虛構界限的能力，你會希望與他一起宣傳。」回憶起拍攝《哈利波特》第六集時的情況，丹尼爾直言：「這是我和邁可一起工作時間最長的地方，他讓我在綠幕前度過的時間，比預期的更難忘和快樂。」

「榮恩」魯伯特·葛林特（Rupert Grint）表示：「他在片場的每一天都帶來了很多溫暖和調皮，在我還是小孩子的時候就深深抓住我、變成我的榜樣，並成為我尋找生活中的樂趣及古靈精怪的一個榜樣，向他的家人獻上我的關愛。」「妙麗」艾瑪·華森（Emma Watson）則哀悼：「感謝您向我們展示，輕描淡寫偉大的樣子，我們會想念你。」

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