醴本韓國燒肉推新套餐！小菜無限續、1元飲料升級　乾杯進軍新北

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「Ribbon醴本韓國正統燒肉」表示，為提供更完整韓式燒肉體驗，即日起推出新菜單，增加燒烤肉品種類至5~6種，創造每款套餐肉品差異化及特色，讓消費者選擇最貼近需求與喜好的套餐享用；此外並將原本的沙拉調整為時令生菜搭配韓國菜醬無限續點，更符合享用正宗韓式燒肉「生菜包肉」的精髓。
新推出的雙人套餐中，最超值的『享樂節』雙人套餐2880元，享有牛豬各半的平衡美味；『狂歡節』雙人套餐3380元，能品嘗精選和牛與伊比利豬的甘美氣息；『燒肉節』雙人套餐4980元，一次盡享4款日本A5和牛神級美味、澳洲9+和牛厚切牛舌與醬醃美國prime安格斯牛小排的誘人滋味。套餐搭配九種韓式小菜和包肉生菜無限續點，及道地韓鍋、韓式炸雞等正宗韓食，與越光米飯、海鮮、甜品、飲品等附餐，豐美飽足。歡慶光輝十月，10/1~10/31凡點4980元的『燒肉節』雙人套餐，加1元飲品升級無酒精絲絨啤酒乙杯。
而乾杯集團旗下兩大頂級品牌「老乾杯」與「黑毛屋本家」，也首次進軍新北市，豪氣包下板橋大遠百11樓，聯手打造「新北旗艦店」，民眾不僅多了豪華和牛燒肉、鍋物美味選擇之外，更升級打造「K Lounge貴賓廳」舒適沙發、飲品暢飲等服務登場，讓民眾在等候入店時就可先享受如機場貴賓室的愜意空間。連同高雄第二間老乾杯進軍漢神百貨本館，此3間分店皆於昨(29)日正式開幕。而最超值的優惠也搶先推出，10月31日前黑毛屋本家點選兩份特選日本和牛鍋物套餐，即免費招待一份特選日本和牛，價值980元。
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