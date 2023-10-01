氣候變遷影響　紐約州長：暴洪恐成新常態

我是廣告 請繼續往下閱讀
紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airpor）單日降雨量來到近203毫米，比自1948年以來的任何一天還多。布魯克林（Brooklyn）昨天一早出現這波風暴中最強烈的降雨之一，在短短3個小時內降下1個月的雨量。
儘管紐約市淹水風險已於今天中午消退，布魯克林區一間市立醫院表示，他們仍須於昨天停電後撤離院內所有患者和醫護人員。
紐約市健康＋醫院/伍德賀（NYC Health + Hospitals/Woodhull）院方人員表示，昨天醫院所在地區停電後，院方雖改用備用電力，但如今須完全關閉電力數天時間以便進行修復作業。院方今天將耗費8小時協助院內120名患者轉院。
這場又急又快的雨勢導致部分街道變成河流，巴士和汽車動彈不得多達數小時；部分地下鐵和通勤火車路線關閉；飛機誤點或取消，拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）也必須撤離一個航廈的人員。
侯可（Kathy Hochul）說：「很遺憾的，我們必須預期這是新常態。」
侯可表示，紐約接下來6天仍將處於緊急狀態之中，以利迅速配發資源來因應危機。這場暴雨並未傳出任何人員喪生的通報。
白宮表示，美國總統拜登昨天和今天都已聽取相關簡報，若有需要，美國聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）也已準備好提供協助。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1121001