Lisa地下戀公開化！瘋馬秀拋絲巾給LV三公子 豪門準婆婆台下被閃
韓國女團BLACKPINK和經紀公司合約將滿，成員戀情逐漸明朗化，Lisa和LVMH集團的三公子弗雷德里克阿爾諾（Frederic Arnault）互動相當大方，被拍到一起出遊，公共場合同框也不避諱，就連她到法國巴黎跳瘋馬秀，緋聞男友也帶著家人捧場，目擊者指出，Lisa在第二場表演時解下胸前絲巾，丟給台下的弗雷德里克阿爾諾，公然放閃讓現場尖叫聲不斷。
記者江芷稜／綜合報導
Lisa這次一連表演5場瘋馬秀，其中有許多大膽舉動，包括一件件脫去身上衣服，展現曲線玲瓏的身材，甚至將衣服拋向台下觀眾，做足舞台效果，在第二場表演時，弗雷德里克阿爾諾和媽媽坐在前排觀賞，Lisa不避諱眾人目光，主動將綁在性感舞衣胸前的黑色絲巾解下來，直接拋向台下的弗雷德里克阿爾諾，幾乎是在全場前公然調情。
Lisa登上法國性感瘋馬秀，BLACKPINK全員力挺，團員Jisoo、Rosé首場就前來支持，Jennie則是朝聖第3場，全場為了她還等待30分鐘，而Lisa的緋聞男友弗雷德里克阿爾諾連續兩場都帶著家人現身，第二場還帶著媽媽、哥哥赴會，等於讓豪門準媳婦Lisa見家長，加上小倆口在瘋馬秀甜蜜互動，外界猜測兩人似乎有意將地下情公開化，為未來認愛做準備。