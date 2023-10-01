限定5天開工咖啡！7-11大杯美式「買11送11」　全家9元拿鐵喝法曝

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CITY PRIMA大杯精品美式買11送11，限量3萬組。
CITY PRIMA大杯精品拿鐵買11送11，限量1萬組。
CITY PRIMA中杯精品美式買7送4，限量4萬組。
CITY PRIMA中杯精品拿鐵買7送4，限量2萬組。
CITY PRIMA小農水果冰磚系列買2送2，每日限量5000組。
CITY CAFE特大美式買7送7，每日限量2萬組。
CITY CAFE特大拿鐵買5送2，每日限量2萬組。
🟡全家9元咖啡：10月11日起至10月15日、10月18日至10月22日
全家門市取件送「9元熱拿鐵」優惠卷，活動分為兩階段，第一波優惠券可兌換至10月22日，第二波優惠券可兌換至10月29日，優惠券數量有限，送完為止，等於原價35元的小杯熱經典拿鐵，只要9元開喝，下殺超過3折。
🟡萊爾富：10月17日前新品39元
10月17日前還有新品「Hi Café大杯巧克力歐蕾」單杯只要39元爽喝。
🟡星巴克：foodpanda、foodomo外送「第二杯半價」
星巴克國際咖啡日，於外送平台祭出指定品項「第二杯半價」，foodpanda即日起至10月3日，購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的冷萃咖啡或特選那堤，可享第二杯半價優惠。
🟡路易莎咖啡：咖啡飲品75折優惠
路易莎咖啡慶祝10月1日國際咖啡日，即日起至10月3日連3天，11點前推出「咖啡飲品75折」優惠活動（不含手沖、特調及超越精品咖啡）。