小犬颱風「今天開始增強」！暴風圈可能觸陸　最大風雨時程曝光

限定5天開工咖啡！7-11大杯美式「買11送11」　全家9元拿鐵喝法曝

▲迎接10月1日「國際咖啡日」，7-11推出APP精品咖啡買11送11、特大杯美式買7送7。（圖／7-11提供）
▲迎接10月1日「國際咖啡日」，7-11推出APP精品咖啡買11送11、特大杯美式買7送7。（圖／7-11提供）

記者張嘉哲/綜合報導

中秋連假放3天要收心了！別太憂鬱，明天要開工之前先來買杯咖啡，7-11推出限定5天「CITY CAFE特大美式買7送7」、「CITY PRIMA大杯精品美式買11送11」的活動；而全家則是在10月也即將推出「拿鐵9元券」，仿照過去9元霜淇淋券一樣，只要在活動期間到門市取包裹，即可領取兌換券，相當划算，愛喝咖啡的民眾別錯過！

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-11咖啡特價：即日起至10月5日

CITY PRIMA大杯精品美式買11送11，限量3萬組。
CITY PRIMA大杯精品拿鐵買11送11，限量1萬組。
CITY PRIMA中杯精品美式買7送4，限量4萬組。
CITY PRIMA中杯精品拿鐵買7送4，限量2萬組。
CITY PRIMA小農水果冰磚系列買2送2，每日限量5000組。
CITY CAFE特大美式買7送7，每日限量2萬組。
CITY CAFE特大拿鐵買5送2，每日限量2萬組。

🟡全家9元咖啡：10月11日起至10月15日、10月18日至10月22日

全家門市取件送「9元熱拿鐵」優惠卷，活動分為兩階段，第一波優惠券可兌換至10月22日，第二波優惠券可兌換至10月29日，優惠券數量有限，送完為止，等於原價35元的小杯熱經典拿鐵，只要9元開喝，下殺超過3折。

▲全家門市取件送9元拿鐵優惠券，相當於下殺3折。（圖／全家提供）
▲全家門市取件送9元拿鐵優惠券，相當於下殺3折，10月有兩波檔期。（圖／全家提供）
🟡萊爾富：10月17日前新品39元

10月17日前還有新品「Hi Café大杯巧克力歐蕾」單杯只要39元爽喝。

🟡星巴克：foodpanda、foodomo外送「第二杯半價」

星巴克國際咖啡日，於外送平台祭出指定品項「第二杯半價」，foodpanda即日起至10月3日，購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的冷萃咖啡或特選那堤，可享第二杯半價優惠。

▲星巴克推出外送平台第二杯半價的活動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克推出外送平台第二杯半價的活動。（圖／記者蕭涵云攝）
🟡路易莎咖啡：咖啡飲品75折優惠

路易莎咖啡慶祝10月1日國際咖啡日，即日起至10月3日連3天，11點前推出「咖啡飲品75折」優惠活動（不含手沖、特調及超越精品咖啡）。

國際咖啡日「買一送一」優惠懶人包！星巴克、cama、85度C喝起來

國際咖啡日必囤！全聯濾掛、咖啡豆「買1送1」　現煮拿鐵15元開喝

慶國際咖啡日！7-11美式買7送7、拿鐵買2送2　全家6大品項買1送1

限時10天！全家「9元拿鐵」隱藏買法曝：比國際咖啡日買1送1便宜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞