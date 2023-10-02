MLB／紅襪老蝴蝶Tim Wakefield腦癌逝世享年57歲　終極魔球瀕失傳

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紅襪在社群媒體上表示：「Tim Wakefield的逝世使我們心碎。Tim代表了真正的善良；他是一位令人敬愛的丈夫、父親和隊友，也是受人喜愛的球評，以及社區領袖，他為棒球及整個紅襪付出了太多。」
作為在大聯盟打滾19年的資深球員，Wakefield於1992年在匹茲堡海盜隊開始他的職業生涯，但他在波士頓的時光更為人所知，他在波士頓度過了職業生涯的最後17年。
Wakefield以飄忽不定的蝴蝶球聞名棒壇，他是2004年和2007年紅襪冠軍成員，並在2009年入選全明星賽，接著2010年榮獲Roberto Clemente獎，該獎項是頒發給展現體育精神、並熱身參與慈善的球員，並於2016年被球隊納入名人堂。
Wakefield在2012年宣布退役，職業生涯投球成績200勝180敗，另有22次救援成功，生涯防禦率為4.41，而他在波士頓一共拿下186勝，在隊史上僅次於Roger Clemens和Cy Young，排名第3。
紅襪老闆John Henry在聲明中表示：「Tim的善良和不屈不撓的精神與他的蝴蝶球一樣傳奇，他的溫暖和真誠的精神觸動無數人，他具有一種卓越的能力，可以鼓舞、激勵人心，這使我們真正明白偉大的定義，他體現了作為波士頓紅襪隊成員的最佳特質，我們為他的離世感到悲痛。」